Hayattan soğutuyorlar: En toksik 5 burç açıklandı

OĞLAK BURCU

İşkoliklikleri ile bilinen oğlak burcunun bu listede olması her ne kadar şaşırtıcı görülse de onların asıl toksikliklerinin sebebi çalışkanlıkları oluyor. Bulundukları ortamdaki en başarılı kişi olma hırsları ve inatları nedeniyle özellikle iş ortamında rekabete son derece açık olan bu soğukkanlı burç grubu, rakiplerini önemsiz ve değersiz hissettirmek için ellerinden geleni yapıyor.