Hayattan soğutuyorlar: En toksik 5 burç açıklandı
Astrolojide bazı burçlar, manipülasyon yetenekleriyle öne çıkıyor. Karşısındaki insanı hayattan soğutan en toksik beş burç açıklandı.
KOVA BURCU
Listenin son sırasından giren kova burcu, eksantrik dünyası ile bilinen en toksik burçlar arasında yer alıyor. Başkalarının düşüncelerinden çok kendi fikirlerini önemseyen kova burçları, etrafındaki insanların nasıl etkileneceğini değerlendirmeden ilerliyor.
Başkaları hakkındaki fikirlerini de bazen patavatsızlığa kayabilecek şekilde söylemekten çekinmeyen kova burçları, toplumun asisi olmak isterken oldukça toksik davranışlar sergileyebiliyor. Onların asıl toksiklikleri fikirleri beğenilmediği ya da kayda değer görülmediğinde başlıyor.
İKİZLER BURCU
Dengesizlikleri ile nam salmış olan ikizler burcunun en toksik yönünü ise çift yönlülüğü oluşturuyor. Kararsızlıkları ve ne istediğini bilmez tavırları ile bir gün farklı öteki gün farklı davranan ikizler burcu, çevresindeki insanların akıl sağlıklarından şüphe ettirebiliyor.
Özellikle romantik ilişkiler içerisindeki flörtöz ve umursamaz tavrı, ikizler burcunun en toksik burçlar listesinde yer almasını sağlıyor.
OĞLAK BURCU
İşkoliklikleri ile bilinen oğlak burcunun bu listede olması her ne kadar şaşırtıcı görülse de onların asıl toksikliklerinin sebebi çalışkanlıkları oluyor. Bulundukları ortamdaki en başarılı kişi olma hırsları ve inatları nedeniyle özellikle iş ortamında rekabete son derece açık olan bu soğukkanlı burç grubu, rakiplerini önemsiz ve değersiz hissettirmek için ellerinden geleni yapıyor.
Karşısındakilerin özgüvenini kırarak yarışı kazanmaya odaklanan oğlak burçlarının en toksik özelliklerinden bir diğeri ise kırılmak bilmeyen inatları ve sabit fikirleri oluyor.
KOÇ BURCU
Agresif, atılımcı hâlleri ile bilinen koç burçları, rekabeti algıladığında veya ortamdaki sahne ışığı bir başkası üzerine döndüğünde son derece toksik olabiliyor.
Ortamın en sevileni ve beğenileni olmak isteyen bu burç grubunun atılımcı, rekabetçi ve manipülatif tavırları onları Zodyak'ın en toksik burçlarından biri yapıyor. Ufak bir hatırlatma: Özellikle beklediği hayranlığı ve takdiri göremeyen bir koçun yanında asla güvende değilsiniz.
YENGEÇ BURCU
Zodyak'ın duygusal manipülatörleri yengeçler! Gözyaşları ve şirin görünümleri ile herkesi kandırabilirler, bizi asla! Duygularını sanılanın aksine en iyi yöneten burçlardan biri olan yengeç burcu, sorunlarıyla doğrudan yüzleşmek ve kusurlarını sergilemek yerine genellikle kurban rolünü oynamayı tercih ediyor.
Verdikleri yanlış kararlarda dahi kader kurbanı çizgilerinden ödün vermeyen yengeç burçları nasıl yapıyor bilmiyoruz ama, siz ağlarken yanınıza geldiklerinde kendinizi onları teselli ederken bulmanız oldukça muhtemel.