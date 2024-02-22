Hayattan bezdiren 4 burç açıklandı: Onlarla ilişki yaşamak, çelik gibi sinir ister!
Astrolojideki bu burçlarla ilişki yaşamak neredeyse imkansız. Onlarla yaşanabilecek sorunlarda çözüm yolları tükeniyor, karşısındakiler ise çıldırıyor.
Mutlu olmak, eğlenmek ve güzel vakit geçirmek istediğimiz ilişkimiz bazen hiç umduğumuz gibi gitmez. Astrolojide ilişkisi yaşaması en zor olan 4 burcu Posta.com.tr araştırdı...
SİNİRLİ KOÇ BURÇLARI
Koç burçları genelde sosyal ve eğlenceli yönleriyle bilinse de ilişkilerde gerçekten onlarla zaman geçirebilmek hiç kolay olmaz. Koç burçları ilişkilerinde sinirli ve kıskanç olabilir.
Koç burcu olan kişilerin ani öfke patlamalarıyla baş edebilmek sanıldığı kadar kolay olmaz. Bencil yapıları gereği sürekli ilginin üzerinde olmasını isterler.
FAZLA HASSAS BALIK BURÇLARI
Balık burçları ikili ilişkilerde çok romantik ve hassas olur. Onlar her zaman sevdiği insanı mutlu edebilmek için çabalar. Ancak balık burçları sürekli sevdiği kişiyle beraber olmak ister. Onun sürekli dip dibe olmak istemesi sizi zamanla yorabilir.
Balık burçları özellikle ilişkilerinde sürekli ilgi ister. Odak noktası kendisi olmadığı zaman çileden çıkabilir. Balık burcunun bu tavrı zamanla bunaltıcı olabilir.
"EN İYİSİYİM" DİYEN ASLAN BURÇLARI
Aslan burçları sürekli her konuda mükemmel olduğunu düşünür. Onun eşi benzeri asla yoktur ve özellikle girdiği ortamlarda hemen fark edilmek ve ilgi odağı olmak ister. Aslan burçları ikili ilişkilerinde de böyle davranır.
Aslan burcu olan kişilerin egosu ve kendini sürekli övmesi karşı tarafı yıpratabilir. Sürekli "ben en iyisiyim" diye ortalarda dolaşan biriyle ilişki yaşamak gerçekten zor olabilir.
ASLA CİDDİ OLAMAYAN YAY BURÇLARI
Yay burçları her zaman komik ve esprili yönleriyle dikkat geçer. Yay burcu olan kişilerle vakit geçirmek ve eğlenmek çok güzel olabilir. Ancak bu durum başlarda güzel gelse de zamanla onların bu ciddi olmayan tavrı sizi yorabilir.
Yay burçları ciddi ve stresli meselelere asla gelemez. Onlarla bunları paylaşmak ve konuşmak her zaman zor olur. Yay burçlarının umursamaz tavrı sizi üzebilir. Bu sebeple ilişki yaşamadan önce bunları göz önünde bulundurmanız gerekir.