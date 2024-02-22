Hayattan bezdiren 4 burç açıklandı: Onlarla ilişki yaşamak, çelik gibi sinir ister!

ASLA CİDDİ OLAMAYAN YAY BURÇLARI

Yay burçları her zaman komik ve esprili yönleriyle dikkat geçer. Yay burcu olan kişilerle vakit geçirmek ve eğlenmek çok güzel olabilir. Ancak bu durum başlarda güzel gelse de zamanla onların bu ciddi olmayan tavrı sizi yorabilir.