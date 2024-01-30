Hayatınıza onları çekiyorsunuz! Gölge ve sentez burç nedir?

Sentez Burcu’nuz sizde var olmayan, minimum özellikler olduğu için bir şekilde bunu telafi etmemiz gerekir. Gölge Burcunuzun işaret ettiği burçtan kişileri veya o burca ait özellikleri taşıyan insanları hayatınıza çekersiniz. Rahat ilişki kurduğunuz, özel hayatınıza aldığınız hatta evlenebileceğiniz kişinin karakteri hakkında bilgi verir.