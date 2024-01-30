Hayatınıza onları çekiyorsunuz! Gölge ve sentez burç nedir?
Karakterimizi ve hayatımıza çektiğimiz insanları etkileyen sentez burç ve gölge burç nedir?
Astroloji sadece doğduğunuz anda Güneş’inizin hangi burçta olduğu değil, daha fazla enstrümanı olan, daha komplike bir bilgidir.
Astrolojide kullandığımız enstrümanlarla, evler, gezegenler, sabit yıldızlar, orta noktalar ile önce kişiye, kişiliği hakkında bilgi verilebildiği gibi öngörü aracı olarak da kullanılabilmektedir. Peki kişiliği oluşturan oldukça önemli etkenlerden biri olan “Gölge ve Sentez Burç” nedir?
SENTEZ BURÇ NEDİR?
Sentez burcunuz, doğum haritanızda en fazla değer alan nitelik ve en fazla değer alan elementin karşılık geldiği burçtur. Sentez burcunuz Güneş Burcu’nuz kadar önemlidir çünkü kişiliğinizin baskın yönlerine işaret eder.
Sentez burcunuzun etkilerini ortaya koyarken ekstra bir çaba sarf etmezsiniz. Kendiliğinizden doğal bir şekilde sentez burcunuzun özelliklerini yansıtırsınız.
GÖLGE BURÇ NEDİR?
Gölge Burcu’nuz ise doğum haritanızda hangi elementiniz eksik ise, o elementin burçlarını hayatınıza çeker. Gölge Burç, hayatınızda ve kişiliğinizde eksik olan, tamamlanması gereken, hatta belki öğrenmeniz gereken özelliklerdir.
Sentez Burcu’nuz sizde var olmayan, minimum özellikler olduğu için bir şekilde bunu telafi etmemiz gerekir. Gölge Burcunuzun işaret ettiği burçtan kişileri veya o burca ait özellikleri taşıyan insanları hayatınıza çekersiniz. Rahat ilişki kurduğunuz, özel hayatınıza aldığınız hatta evlenebileceğiniz kişinin karakteri hakkında bilgi verir.
Örnek verecek olursak, Gölge Burcunuz Koç ise, ya Koç Burcu insanları hayatınıza daha çok çekebilir veya Koç Burcu özelliklerine sahip kişilere hayatınızda bilinçsizce yer verirsiniz. Çünkü eksik olan yönlerinizi tamamlamanız gerekmektedir.
ELEMENTLERE GÖRE BURÇLAR
Ateş Elementi Burçlar; Koç-Aslan-Yay
Toprak Elementi Burçlar; Boğa- Oğlak-Başak
Hava Elementi Burçlar; İkizler - Terazi - Kova
Su Elementi Burçlar; Yengeç - Akrep- Balık