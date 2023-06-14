Hayat boyu bolluk içinde yaşıyorlar: Zenginlerin büyük bir bölümü bu burçlardan çıkıyor!

11. Zaten duygusal ve hassas yapılarıyla bilinirlerken, bir de zengin olma ihtimallerinin düşük olduğunu bilmek onları üzecek: Yengeç!

İkinci en fakir burç da Yengeç olarak gösteriliyor. Sebebi ise Yengeçlerin içe kapanık ve ev hayatına dönük hayat görüşleri. Dışarı çıkın, saldırın biraz, Yengeçler! Yoksa hem hüzünlü, hem fakir kalacaksınız!