Hayat boyu bolluk içinde yaşıyorlar: Zenginlerin büyük bir bölümü bu burçlardan çıkıyor!
Bazı burçlar gerçekten başarı için doğmuşlar. Yaşamları boyunca bolluk, bereket ve zenginlik içinde yaşayacak burçlar belli oldu. El attıkları her işten başarı elde ediyorlar. İşte girdikleri tüm işlerde başarı elde eden burçlar.
Astroloji dediğimiz zaman sürekli akla aşk, ilişkiler vesaire geliyor. Lakin hepimizin öncelikli kanayan yarası; para!
Forbes'dan yayınlanan istatistiksel bir araştırma ile dünyanın en zenginlerinin hangi burçlardan çıktığı açıklandı.
12. Zengin olma ihtimali en düşük, zenginler listesinin de en küçük dilimini oluşturan burç maalesef ki Yay olarak belirlendi!
Bunun, Yay burçlarının şansa fazla güvenmek, umursamaz ve biraz fazla rahat olmak, çalışmaktan çok eğlenceye öncelik tanımak gibi özelliklerinden kaynaklandığı söyleniyor.
Ayrıca savurganlık da Yay burcunun en belirgin özelliklerinden olarak gösteriliyor. Özür dileriz, Yaylar....
11. Zaten duygusal ve hassas yapılarıyla bilinirlerken, bir de zengin olma ihtimallerinin düşük olduğunu bilmek onları üzecek: Yengeç!
İkinci en fakir burç da Yengeç olarak gösteriliyor. Sebebi ise Yengeçlerin içe kapanık ve ev hayatına dönük hayat görüşleri. Dışarı çıkın, saldırın biraz, Yengeçler! Yoksa hem hüzünlü, hem fakir kalacaksınız!
10. Laf var, icraat yok! İkizler bu sıralamada en fakir 3. burç oluyor.
'İkizler' dedik! 'Zekidir, kurnazdır, şeytana pabucunu ters giydirir' dedik! Yanılmışız!
Lakin İkizler'in yüksek potansiyeli olduğunu hala düşünüyoruz. Sık sık karar değiştirmek yerine tek bir işe odaklansalar, milyonları götürürler. Haydi görelim sizi İkizler.