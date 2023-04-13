Hayat boyu bekar kalabilirler: İşte aşkta en şanssız burçlar

BOĞA BURCU

Boğa sadakati, istikrarı ve pratikliği ile bilinir. Ancak inatçılıkları ve değişime karşı dirençleri bazen yeni ilişkiler kurma yeteneklerini engelleyebilir. Ayrıca duygularını ifade etmekte zorlanabilirler, bu da partnerleriyle daha derin bir bağ kurmalarını zorlaştırır.