Hangi burç, hangi şehirde yaşamalı?

Astrologlar hangi burcun, hangi şehirde yaşamasını gerektiğini açıkladı. İşte burçların yaşaması gereken şehirler...

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Her burç kendine özgü özellikle de ilgi alanları ile yer alır. Farklı burçlar farklı hobilere sahiptir. Örneğin bir burç yağmurlu havalardan hoşlanırken bir diğer burç ise güneş sever.

Burçlara göre şehir seçimi tam da bu noktada çok önemlidir.

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Burçlara göre şehir yaşantısı detayları belli oldu. Astrologlar 12 burcun yaşaması gereken farklı şehirleri derledi.

İşte burçların yaşaması gereken şehirler...

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Koç: İzmir, Balıkesir ve Eskişehir

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Boğa: Çanakkale, Nevşehir ve Rize

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İkizler: İstanbul, Muğla, İzmir, Antalya, Ordu

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Yengeç: Muğla’nın, Balıkesir’in sahil beldelerinde, Antalya’da, İzmir’de yaşamak onlara uygundur.

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Aslan: Mersin, Antalya, İzmir, Adana

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Başak: Ankara şehri sakin, düzenli yapısıyla da Başaklara hitap edecektir. Eskişehir’de ve Karadeniz Bölgesi şehirlerinde yaşamak onları mutlu eder.

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Terazi: Karadeniz Bölgesi

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Akrep: Konya, Ege Bölgesi şehirleri

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Yay: Adalarda yaşam da onlara hitap edecektir.

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Oğlak: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya

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Kova: İzmir, Çanakkale, Antalya, Mersin

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Balık: Rize’de, Artvin’de ve sahil şehirlerinde yaşamak Balık burçlarını mutlu edecektir.

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