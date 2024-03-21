Hangi burç, hangi şehirde yaşamalı?

Her burç kendine özgü özellikle de ilgi alanları ile yer alır. Farklı burçlar farklı hobilere sahiptir. Örneğin bir burç yağmurlu havalardan hoşlanırken bir diğer burç ise güneş sever.

Burçlara göre şehir seçimi tam da bu noktada çok önemlidir.