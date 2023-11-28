Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları...

Astroloji, her burcun sahip olduğu bağımlılıkları belirlemenin iyi bir yolu olabilir. İşte burçlara göre zayıf noktalarımız ve bağımlı olduğumuz şeyler...

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Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... - Resim: 1

İyi ya da kötü, her insanın en az bir bağımlılığı var. Alışkanlığın ötesine geçen, onlarsız yapamadığımız ve bir zaman sonra zarar veren şeyler… Peki bunu burçlara göre düşündünüz mü? İşte burçlara göre en zayıf noktalar ve burçların bağımlılıkları.

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Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... - Resim: 2

KOÇ

Koç, hareket bağımlısı olabilir. Gezmek, görmek, tatmak ve spor yapmak onların bağımlı olduğu en önemli başlıklar.

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Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... - Resim: 3

BOĞA

Boğa, yeme-içme bağımlısıdır. Onlar için iyi yemek yemek sadece bir ihtiyaç değildir, yemek için yaşarlar, bu nedenle genellikle gereğinden fazla yerler.

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Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... - Resim: 4

İKİZLER

İkizler keyifçidir. Sigara içme eğilimine ve sıklığına dikkat etmelidirler. Ayrıca kolayca sosyal medyaya bağımlı hale gelebilirler.

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Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... - Resim: 5

YENGEÇ

Yengeç, duygusal ve öngörülemeyen bir burçtur. Acılarını ve ıstıraplarını hafifletmek için ilaçlara, özellikle ağrı kesicilere kolayca bağımlı olabilirler.

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Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... - Resim: 6

ASLAN

Aslan, dünyadaki her şeye bağımlı olabilir ancak zayıflıklarını asla kabul etmez! Alışveriş ve sigara bağımlılığına dikkat etmelidir.

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Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... - Resim: 7

BAŞAK

Başak, iş ve çalışma yoluyla hayatta anlam bulur. İşlerini yapmaktan aldıkları doyuma bağımlıdırlar ve bolca şikayet etmeye...

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Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... - Resim: 8

TERAZİ

Terazi tatlılığı sever, bu da onları şekere bağımlı yapabilir. Küçük şekerlemeler, makaronlar, ekler yerken dengelerini kaybedebilirler.

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Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... - Resim: 9

AKREP

Akrep hem gizem, hem de temas bağımlısı olabilir. Hayatlarına seçtikleri her şeye karşı derin bir tutkuyla sarılır ve takıntı haline getirebilirler.

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Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... - Resim: 10

YAY

Yay, değişim ve değiştiren her şeyin bağımlısı olabilir. Coşkulu bir şeyi dört gözle beklemek ve sinema, hayatlarında abartılı bir alışkanlık haline gelebilir.

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Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... - Resim: 11

OĞLAK

Oğlak burcunun acıyla karmaşık bir bağlantısı var. Karamsar yanları onları, acıya ve kötü olana hırsla bağlanmaya itebilir.

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Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... - Resim: 12

KOVA

Kova, her ne kadar insanları sevse de yalnızlığı özler. Rahatına düşkünlüğü ve sorumluluk istememesi onları yalnızlığa bağımlı hale getirebilir.

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Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... - Resim: 13

BALIK

Balık, gerçeklerden kaçma ve sürekli mutlu hissetme eğilimindedir. Acı ve alkol bağımlılığı onlar için tehlike çanlarını çalabilir.

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