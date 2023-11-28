Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları...
Astroloji, her burcun sahip olduğu bağımlılıkları belirlemenin iyi bir yolu olabilir. İşte burçlara göre zayıf noktalarımız ve bağımlı olduğumuz şeyler...
İyi ya da kötü, her insanın en az bir bağımlılığı var. Alışkanlığın ötesine geçen, onlarsız yapamadığımız ve bir zaman sonra zarar veren şeyler… Peki bunu burçlara göre düşündünüz mü? İşte burçlara göre en zayıf noktalar ve burçların bağımlılıkları.
KOÇ
Koç, hareket bağımlısı olabilir. Gezmek, görmek, tatmak ve spor yapmak onların bağımlı olduğu en önemli başlıklar.
BOĞA
Boğa, yeme-içme bağımlısıdır. Onlar için iyi yemek yemek sadece bir ihtiyaç değildir, yemek için yaşarlar, bu nedenle genellikle gereğinden fazla yerler.
İKİZLER
İkizler keyifçidir. Sigara içme eğilimine ve sıklığına dikkat etmelidirler. Ayrıca kolayca sosyal medyaya bağımlı hale gelebilirler.
YENGEÇ
Yengeç, duygusal ve öngörülemeyen bir burçtur. Acılarını ve ıstıraplarını hafifletmek için ilaçlara, özellikle ağrı kesicilere kolayca bağımlı olabilirler.
ASLAN
Aslan, dünyadaki her şeye bağımlı olabilir ancak zayıflıklarını asla kabul etmez! Alışveriş ve sigara bağımlılığına dikkat etmelidir.
BAŞAK
Başak, iş ve çalışma yoluyla hayatta anlam bulur. İşlerini yapmaktan aldıkları doyuma bağımlıdırlar ve bolca şikayet etmeye...
TERAZİ
Terazi tatlılığı sever, bu da onları şekere bağımlı yapabilir. Küçük şekerlemeler, makaronlar, ekler yerken dengelerini kaybedebilirler.
AKREP
Akrep hem gizem, hem de temas bağımlısı olabilir. Hayatlarına seçtikleri her şeye karşı derin bir tutkuyla sarılır ve takıntı haline getirebilirler.
YAY
Yay, değişim ve değiştiren her şeyin bağımlısı olabilir. Coşkulu bir şeyi dört gözle beklemek ve sinema, hayatlarında abartılı bir alışkanlık haline gelebilir.
OĞLAK
Oğlak burcunun acıyla karmaşık bir bağlantısı var. Karamsar yanları onları, acıya ve kötü olana hırsla bağlanmaya itebilir.
KOVA
Kova, her ne kadar insanları sevse de yalnızlığı özler. Rahatına düşkünlüğü ve sorumluluk istememesi onları yalnızlığa bağımlı hale getirebilir.
BALIK
Balık, gerçeklerden kaçma ve sürekli mutlu hissetme eğilimindedir. Acı ve alkol bağımlılığı onlar için tehlike çanlarını çalabilir.