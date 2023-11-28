Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları...

İyi ya da kötü, her insanın en az bir bağımlılığı var. Alışkanlığın ötesine geçen, onlarsız yapamadığımız ve bir zaman sonra zarar veren şeyler… Peki bunu burçlara göre düşündünüz mü? İşte burçlara göre en zayıf noktalar ve burçların bağımlılıkları.