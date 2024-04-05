Güldüklerine bakmayın, içleri kan ağlıyor: İşte acılarını gülümsemelerinin arkasına saklayan 4 burç

YAY BURCU

Yay burçları maceracı ruhları, sınırsız iyimserlikleri ve hayata karşı bulaşıcı coşkularıyla tanınırlar. Genişleme gezegeni Jüpiter tarafından yönetilen bu burçlar, keşif ve yeni deneyimler konusunda doğuştan gelen bir zevke sahiptirler. Ancak kaygısız görünümlerinin altında derin bir huzursuzluk ve varoluşsal kaygı yatıyor. Yay burçları genellikle iç acılarını macera dolu uğraşlarının ve neşeli tavırlarının arkasına gizlerler ve derin duygularıyla yüzleşmekten kaçmak için dikkatlerini dağıtacak şeyler ararlar.