Gördüğünüz yerde uzaklaşın: İlişkide en zor burçlar belli oldu

FAZLA HASSAS BALIK BURÇLARI

Balık burçları ikili ilişkilerde çok romantik ve hassas olur. Onlar her zaman sevdiği insanı mutlu edebilmek için çabalar. Ancak balık burçları sürekli sevdiği kişiyle beraber olmak ister. Onun sürekli dip dibe olmak istemesi sizi zamanla yorabilir.