Gördüğünüz yerde uzaklaşın: İlişkide en zor burçlar belli oldu
Mutlu ve güzel bir ilişki hemen herkesin hayalidir. Ancak kimi ilişkiler başladıkları gibi devam etmez. İşte ilişkilerde karşı tarafı sürekli zorlayan o burçlar...
Mutlu olmak, eğlenmek ve güzel vakit geçirmek istediğimiz ilişkimiz bazen hiç umduğumuz gibi gitmez. Posta.com.tr'de yer alan habere göre astrolojide ilişkisi yaşaması en zor olan 4 burç şöyle:
SİNİRLİ KOÇ BURÇLARI
Koç burçları genelde sosyal ve eğlenceli yönleriyle bilinse de ilişkilerde gerçekten onlarla zaman geçirebilmek hiç kolay olmaz. Koç burçları ilişkilerinde sinirli ve kıskanç olabilir.
Koç burcu olan kişilerin ani öfke patlamalarıyla baş edebilmek sanıldığı kadar kolay olmaz. Bencil yapıları gereği sürekli ilginin üzerinde olmasını isterler.
FAZLA HASSAS BALIK BURÇLARI
Balık burçları ikili ilişkilerde çok romantik ve hassas olur. Onlar her zaman sevdiği insanı mutlu edebilmek için çabalar. Ancak balık burçları sürekli sevdiği kişiyle beraber olmak ister. Onun sürekli dip dibe olmak istemesi sizi zamanla yorabilir.