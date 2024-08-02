Gidenler Geri Dönecek: Eski Sevgilisinden Mesaj Alacak 5 Burç Belli Oldu
Yıl sonuna kadar devam edecek tutulma hareketleri, yılın geri kalan bölümünde bazı burçların aranılan kişi olmasına neden olacak. Bu sürede özellikle terk edilen kişilere geri dönüşler başlayacak ve bazı burçlar, eski sevgililerinden 'özledim' mesajları alacak.
İlişkilerinde beklenmedik ayrılık yaşayan birçok burç, yılın son bölümünde sürpriz haberler alacak.
Güneş ve ay üzerinde gerçekleşecek tutulmalar, bazı burçların geçmişte hayatına giren insanlar için yeniden önemli bir seçenek haline gelmesine yol açacak. Özellikle kavgalı şekilde noktalanmış ilişkilerde geriye dönüşlerin mümkün olduğu bir tarih yaklaşırken, son dönemlerde en sık karşılaşılacak manzara ise bazı burçların eski sevgililerinden alacağı 'özledim' mesajları olacak.
İşte eski sevgililerinden mesaj alacak burçlar...
YENGEÇ BURCU
Yengeç burçları, duygusal ve hassastır. Eski sevgililerinden ayrıldıklarında, onları özlemeye ve onları tekrar görmek istediklerini fark etmeye başlayabilirler.
Bazı Yengeç burçları retroların da etkisiyle bugüne kadar eski sevgililerine ima yoluyla bazı adımlar atmış olabilir, yıl sonuna kadar gerçekleşecek tutulmaların da etkisiyle eski sevgilileri onlara yeniden bir yeşil ışık yakabilir.
AKREP BURCU
Akrep burçları, tutkulu ve sadıktır. Yaşattıkları heyecan, birçok eski sevgilisinin ayrıldıktan sonra dahi birlikte yaşadıkları güzel anları unutamamasına sebep olur. Bu özellikleri onları Boğa burçları gibi 'en çok özlenen eski sevgililer' listesinin üst sırasına taşır. Akrep burçları, yıl sonuna kadar gerçekleşecek astrolojik gelişmelerle birlikte eski aşklarından "özledim" mesajı alabilirler.
KOVA BURCU
Kova burçları, özgür ruhludur ve ilişkilerde bağımsızlıklarına değer verirler. Eski sevgililerinden ayrıldıklarında, kendilerini daha özgür hissedebilirler ve hayatlarında yeni şeyler denemeye başlayabilirler.
Birçok Kova burcu şu ana kadar yeni bir hayata başlamış ve öncekinden daha iyi versiyonlarına kavuşmuş olabilirler. Bu değişimi fark eden eski aşklarının, tutulmaların da etkisiyle aniden aramasına neden olabilir.
BOĞA BURCU
Boğa burçları ilişkilerinde oldukça sadık ve fedakardır. Ancak özellikle terk edildikten sonra içlerinde tuttukları sevginin kırıntısını göstermezler.
Bu özellikleri onları 'en çok özlenen eski sevgililer' listesinin üst sıralarına taşırken, yıl sonuna kadar gerçekleşecek bazı astrolojik olaylar eski sevgililerinin onların kıymetini anlamasını sağlayacak.
BALIK BURCU
Balık burçları, romantik ve duygusaldır. Eski sevgililerinden ayrıldıklarında, onları hala sevdiklerini fark edebilirler ve onları tekrar görmek istediklerini hayal edebilirler.
Birçok Balık burcu, yıl sonuna kadar gerçekleşecek astrolojik olayların - özellikle tutulmaların - da etkisiyle kurdukları bir kavuşma hayalinin gerçekleşmesine tanık olacak.