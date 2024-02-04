Gerçeklerle asla yüzleşemiyorlar: En güçsüz 5 burç açıklandı

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu olanlar hassas bir konu ile karşı karşıya kaldığında işler çok çirkinleşebilir. Yengeç burçları çok hassastır. Ancak sevdiklerine bir şey olduğunda çılgına dönebilirler. Büyük sorunlar konusunda nasıl mücadele edeceğini Yengeç burcu bilemez. Böyle durumlarda kendini çaresiz ve güçsüz hissedebilir.