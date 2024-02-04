Gerçeklerle asla yüzleşemiyorlar: En güçsüz 5 burç açıklandı
Astrolojide bazı burçlar, gerçeklerle asla yüzleşememeleriyle biliniyorlar. En güçsüz beş burç açıklandı.
TERAZİ BURCU
Terazi burcu, bir tartışmaya girdiğinde karar vermekte güçlük çeker. Bir yüzleşme, bir durumda taraf olmayı gerektirir, ancak Teraziler bunu yapamayacak kadar diplomatiktir.
Terazi burcu her zaman çatışmalardan nefret eder. Böyle ortamlarda bulunmayı istemez. Bir tartışma arasında kaldığında kendini çok kötü hisseder.
BALIK BURCU
Balık burcu, insanlarla yüzleşemez. Onlar böyle durumlarda kendilerini baskı altında hisseder. Balık burcu olanlar insanlarla hareketli bir tartışmaya girerse öfkelenir. Bu sebeple insanlarla yüzleşmekten kaçarlar.
Balık burçları aşırı hassas burçlar olduğu için böyle durumlarda baş etmekte zorlanır. Özellikle duyguları konusunda çaresiz hissettiği çok zaman olur. Balık burcu her zaman başkalarının desteğine ve ilgisine ihtiyaç duyar.
ASLAN BURCU
Aslan burcu olanlar dışarıdan çok güçlü insanlar olarak görülür. Ancak gerçek öyle değildir. Aslan burçlarının son derece güçsüz olduğu zamanlar vardır. Bir yüzleşmenin geleceğini bildiklerinde endişelenirler. Balık burcuna benzer şekilde, beklenti baskısını veya biriyle uğraşmak zorunda kalma baskısını kaldıramazlar.
Ne pahasına olursa olsun çatışmalardan kaçınırlar. Ancak kendilerini hazır hissettiklerinde mücadele ederler.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burcu olanlar hassas bir konu ile karşı karşıya kaldığında işler çok çirkinleşebilir. Yengeç burçları çok hassastır. Ancak sevdiklerine bir şey olduğunda çılgına dönebilirler. Büyük sorunlar konusunda nasıl mücadele edeceğini Yengeç burcu bilemez. Böyle durumlarda kendini çaresiz ve güçsüz hissedebilir.
Yengeç burcu hayat boyu yaşanan olumsuzluklara karşı güçlü duramaz. Kırılgan yapısı her konuda aşırı etkilenmelerine sebep olur.
YAY BURCU
Yay burcu hayatını kontrol etmeyi sever. Ancak tüm kontrol kendinden çıktığında sinirlenebilir. Pasif-agresifleşebilir ve manipülatif sözler ve eylemlerle durumu tersine çevirebilirler.
Eğlenceyi seven özgür ruhlu insanlar oldukları için stresli durumlarla uğraşmaktan nefret ederler.