Geçinmek imkansız: En kavgacı 5 burç açıklandı

AKREP BURCU

Akrep, Zodyak'ın sekizinci burcudur ve Plüton gezegeni tarafından yönetilir. Akrepler tutkulu, yoğun ve gizemlidir. Ayrıca çok korumacıdırlar ve sevdiklerini her ne pahasına olursa olsun korumaya isteklidirler.