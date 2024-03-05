Geçinmek imkansız: En kavgacı 5 burç açıklandı

Astrolojide bazı burçlarla geçinmek imkansız bir hale gelebiliyor. En kavgacı beş burç açıklandı.

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Geçinmek imkansız: En kavgacı 5 burç açıklandı - Resim: 1

KOÇ BURCU

Koç, Zodyak'ın ilk burcudur ve Mars gezegeni tarafından yönetilir. Koç burçları cesur, kendinden emin ve doğaldır. Rekabetçilerdir ve her zaman kazanmak isterler.

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Geçinmek imkansız: En kavgacı 5 burç açıklandı - Resim: 2

Koç burçları ayrıca çok dürtüsel olabilir ve düşünmeden önce hareket etme eğilimindedir. Bu, onları çatışmaya karşı oldukça eğilimli hale getirebilir.

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Geçinmek imkansız: En kavgacı 5 burç açıklandı - Resim: 3

BOĞA BURCU

Boğa, Zodyak'ın ikinci burcudur ve Venüs gezegeni tarafından yönetilir. Boğa burçları sabırlı, güvenilir ve inatçıdır. Ayrıca çok sahiplenicidirler ve sevdikleri şeyler için savaşmaya isteklidirler.

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Geçinmek imkansız: En kavgacı 5 burç açıklandı - Resim: 4

Bir Boğa burcunu kızdırırsanız, geri çekilmesi zor olabilir.

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Geçinmek imkansız: En kavgacı 5 burç açıklandı - Resim: 5

ASLAN BURCU

Aslan, Zodyak'ın beşinci burcudur ve Güneş tarafından yönetilir. Aslan burçları yaratıcı, dramatik ve kendine güvenir. Ayrıca çok gururludur ve saygı görmeyi severler.

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Geçinmek imkansız: En kavgacı 5 burç açıklandı - Resim: 6

Bir Aslan burcu tehdit altında hissederse, pençelerini çıkarmaktan çekinmez.

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Geçinmek imkansız: En kavgacı 5 burç açıklandı - Resim: 7

AKREP BURCU

Akrep, Zodyak'ın sekizinci burcudur ve Plüton gezegeni tarafından yönetilir. Akrepler tutkulu, yoğun ve gizemlidir. Ayrıca çok korumacıdırlar ve sevdiklerini her ne pahasına olursa olsun korumaya isteklidirler.

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Geçinmek imkansız: En kavgacı 5 burç açıklandı - Resim: 8

Bir Akrep'in güveni kırılırsa, intikam almak için her şeyi yapar.

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Geçinmek imkansız: En kavgacı 5 burç açıklandı - Resim: 9

YAY BURCU

Yay, Zodyak'ın dokuzuncu burcudur ve Jüpiter gezegeni tarafından yönetilir. Yay burçları özgür ruhlu, maceraperest ve iyimserdir. Ayrıca oldukça açık sözlüdürler ve fikirlerini söylemekten korkmazlar.

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Geçinmek imkansız: En kavgacı 5 burç açıklandı - Resim: 10

Bu, onları başkalarıyla, özellikle de farklı fikirlere sahip kişilerle çatışmaya sokabilir.

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