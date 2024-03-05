Geçinmek imkansız: En kavgacı 5 burç açıklandı
Astrolojide bazı burçlarla geçinmek imkansız bir hale gelebiliyor. En kavgacı beş burç açıklandı.
KOÇ BURCU
Koç, Zodyak'ın ilk burcudur ve Mars gezegeni tarafından yönetilir. Koç burçları cesur, kendinden emin ve doğaldır. Rekabetçilerdir ve her zaman kazanmak isterler.
Koç burçları ayrıca çok dürtüsel olabilir ve düşünmeden önce hareket etme eğilimindedir. Bu, onları çatışmaya karşı oldukça eğilimli hale getirebilir.
BOĞA BURCU
Boğa, Zodyak'ın ikinci burcudur ve Venüs gezegeni tarafından yönetilir. Boğa burçları sabırlı, güvenilir ve inatçıdır. Ayrıca çok sahiplenicidirler ve sevdikleri şeyler için savaşmaya isteklidirler.
Bir Boğa burcunu kızdırırsanız, geri çekilmesi zor olabilir.
ASLAN BURCU
Aslan, Zodyak'ın beşinci burcudur ve Güneş tarafından yönetilir. Aslan burçları yaratıcı, dramatik ve kendine güvenir. Ayrıca çok gururludur ve saygı görmeyi severler.
Bir Aslan burcu tehdit altında hissederse, pençelerini çıkarmaktan çekinmez.
AKREP BURCU
Akrep, Zodyak'ın sekizinci burcudur ve Plüton gezegeni tarafından yönetilir. Akrepler tutkulu, yoğun ve gizemlidir. Ayrıca çok korumacıdırlar ve sevdiklerini her ne pahasına olursa olsun korumaya isteklidirler.
Bir Akrep'in güveni kırılırsa, intikam almak için her şeyi yapar.
YAY BURCU
Yay, Zodyak'ın dokuzuncu burcudur ve Jüpiter gezegeni tarafından yönetilir. Yay burçları özgür ruhlu, maceraperest ve iyimserdir. Ayrıca oldukça açık sözlüdürler ve fikirlerini söylemekten korkmazlar.
Bu, onları başkalarıyla, özellikle de farklı fikirlere sahip kişilerle çatışmaya sokabilir.