Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı
Oğlak burcundaki yeniay, beraberinde bazı ayrılıkları ve buna karşın bazı fırsatları getiriyor. Kimi burçlar özeleştiri yaparken, kimileri de bazı bağımlılıklarını bırakacak.
Oğlak, Zodyak'ın sorumluluk bilinci en yüksek burçları arasında yer alıyor. Bu burçta gerçekleşecek olan yeniay da doğrudan oğlak enerjisini vererek bizlere "kalk ve sorumluluklarını yerine getir" diyor.
Hayattaki en büyük sorumluluk elbette ki kişinin kendisi ile olan ilişkisini düzeltmesi oluyor. Bu yeniay, gerçekleştiği andan itibaren 2 haftalık süreçte burçlara bunu öğretecek gibi duruyor.
KOÇ BURCU
Yeniay, tüm burçlara öncülük eden, her şeyde ilk sırada yer alan koç burcu için biraz sakinleşme vakti diyor.
Hep başkalarını memnun etmeye dayalı hareket eden koç burçları için bu yeniay kendileri ve sevdikleri, kıymetini bilen kişileri kapsayan bir alan yaratıyor.
BOĞA BURCU
Yeniayda boğa burcu, düzenleri yıkarak kendisi için radikal kararlar alacak gibi duruyor. Astrologların yorumlarına göre boğa burçları için uzağa gitme veya uzaklardan birinden haber alma durumlar söz konusu.
Yıldızlar boğalara, uzun zamandır yapmak isteyip cesaret edemedikleri o şey için de "nihayet harekete geçme zamanı" diyor.
İKİZLER BURCU
İkizler için yeniay gözünü kendinin olana çevir diyor. Gerçekten istedikleri ve sahip oldukları arasındaki dengeyi kurmak, hayatındaki fazlalıklara veda etmek için tam zamanı.
İkizler için görülen bir diğer etki ise hak edişlerin cüzdanlarında toplanışı olacak.
YENGEÇ BURCU
İkili ilişkilerin ön plana çıkacağı 11 Ocak yeniayında yengeç burçları için de bağımlılıkları bırakma vakti. Karmanın yaşanacağı bu günlerde yıldızlar yengeçlere "yaşamak istemediğini yaşatma" diyor.
Adalet temasının da ön plana çıkacağı yeniayda haksızlık yapma veya haksızlığa uğrama durumları da görülebilir.
ASLAN BURCU
Sağlık sorunları yaşamaya müsait, hassas bir dönemden geçecek olan aslanlar için yeniay "önceliği kendine ver" diyor.
Aslanların alışılagelmiş bencilliklerinin aksine bu kez yıldızlar da onları kendilerini düşünmeleri konusunda teşvik ediyor.
BAŞAK BURCU
Aşk konusunda şansı yakalayacak olan başaklar için de yeniay son derece hareketli geçecek. Bu burç grubu için aynı zamanda yeteneklerini denemeleri ve değerlendirmeleri için müthiş fırsatlar doğuyor.
Parayı ve aşkı aynı anda kendine çekecek olan bu burç grubu yeniayın talihlileri arasında yer alıyor.
TERAZİ BURCU
"Geçmiş geçmiştir" yeniayın teraziler için seçmiş olduğu bu motto sayesinde bu burç grubunun artık geleceğe bakması gerektiği vurgulanıyor.
Geçmiş acıları, anıları gerisinde bırakıp özgürleşen teraziler için yeniayda aynı zamanda taşınma, tadilat, yeni eşyalar alma, ev alım-satım işleri gibi daha çok yuva ile ilgili konular ön planda olacak gibi gözüküyor.
AKREP BURCU
Yeniayda akreplerin benimsemesi gereken tek bir motto var: "Öğrendikçe bilgeleşir, bilgeleştikçe kendini bulursun." Bu mottoya sadık kalarak ilerleyen ve eksiklerini tamamlayan akrepler, gelecek dönemlerde de yeniayda ne ektiyse onu biçecek.
Yeniay aynı zamanda anlaşmalara, tekliflere dikkat çekerek akrepleri yoğun bir dönemin beklediğini de gösteriyor.
YAY BURCU
Gezip tozmak, eğlenmek ne kadar güzel olsa da gerçek dünyaya dönme vakti yay burçları! Yeniay, teraziler için maddiyat temasını öne çıkarıyor.
"Çalış, çabala, kazan ve biriktir" şeklinde ilerlemesi önerilen bu burç grubu, parayla ciddi bir ilişki kurması yönünde teşvik ediliyor.
OĞLAK BURCU
Yeniayın yorgun savaşçısı oğlaklar, yeniay size içinize dönmenizi tavsiye ediyor. Hep çalışıp didinmek güzel, ama kazandıklarınız kaybettiklerinize değiyor mu?
Hayatta maddiyattan başka şeyler de olduğunu görmek için yeniayın oğlaklara önerisi artık kendi zevk ve hobilerine dönmeleri oluyor.
KOVA BURCU
Bazı arkadaşlıkların bitmesi, bazı ilişkilerin geride kalması gerekir. Anlıyorsunuz değil mi sevgili kovalar? Yeniayın kovalara önerisi kendilerine baskı yapmamaları yönünde oluyor.
Baskıyı hissettikleri her an durup kendilerine "belki de baskıyı ben yaratıyorumdur" demek kovaları bu yeniaydan kazançlı çıkartacak gibi duruyor.
BALIK BURCU
"Kendine dön, ne istediğine, ne yaptığına ve yapacağına karar ver!" Şüphesiz ki yeniay dile gelseydi balıklara bu cümleyi kurardı.
Balıklar için artık sorumluluk almaları ve hayal dünyalarından biraz olsun çıkmaları gereken son derece yoğun bir dönem yaklaşıyor.