Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı

Oğlak burcundaki yeniay, beraberinde bazı ayrılıkları ve buna karşın bazı fırsatları getiriyor. Kimi burçlar özeleştiri yaparken, kimileri de bazı bağımlılıklarını bırakacak.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 1

Oğlak, Zodyak'ın sorumluluk bilinci en yüksek burçları arasında yer alıyor. Bu burçta gerçekleşecek olan yeniay da doğrudan oğlak enerjisini vererek bizlere "kalk ve sorumluluklarını yerine getir" diyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 2

Hayattaki en büyük sorumluluk elbette ki kişinin kendisi ile olan ilişkisini düzeltmesi oluyor. Bu yeniay, gerçekleştiği andan itibaren 2 haftalık süreçte burçlara bunu öğretecek gibi duruyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 3

KOÇ BURCU

Yeniay, tüm burçlara öncülük eden, her şeyde ilk sırada yer alan koç burcu için biraz sakinleşme vakti diyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 4

Hep başkalarını memnun etmeye dayalı hareket eden koç burçları için bu yeniay kendileri ve sevdikleri, kıymetini bilen kişileri kapsayan bir alan yaratıyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 5

BOĞA BURCU

Yeniayda boğa burcu, düzenleri yıkarak kendisi için radikal kararlar alacak gibi duruyor. Astrologların yorumlarına göre boğa burçları için uzağa gitme veya uzaklardan birinden haber alma durumlar söz konusu.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 6

Yıldızlar boğalara, uzun zamandır yapmak isteyip cesaret edemedikleri o şey için de "nihayet harekete geçme zamanı" diyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 7

İKİZLER BURCU

İkizler için yeniay gözünü kendinin olana çevir diyor. Gerçekten istedikleri ve sahip oldukları arasındaki dengeyi kurmak, hayatındaki fazlalıklara veda etmek için tam zamanı.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 8

İkizler için görülen bir diğer etki ise hak edişlerin cüzdanlarında toplanışı olacak.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 9

YENGEÇ BURCU

İkili ilişkilerin ön plana çıkacağı 11 Ocak yeniayında yengeç burçları için de bağımlılıkları bırakma vakti. Karmanın yaşanacağı bu günlerde yıldızlar yengeçlere "yaşamak istemediğini yaşatma" diyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 10

Adalet temasının da ön plana çıkacağı yeniayda haksızlık yapma veya haksızlığa uğrama durumları da görülebilir.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 11

ASLAN BURCU

Sağlık sorunları yaşamaya müsait, hassas bir dönemden geçecek olan aslanlar için yeniay "önceliği kendine ver" diyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 12

Aslanların alışılagelmiş bencilliklerinin aksine bu kez yıldızlar da onları kendilerini düşünmeleri konusunda teşvik ediyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 13

BAŞAK BURCU

Aşk konusunda şansı yakalayacak olan başaklar için de yeniay son derece hareketli geçecek. Bu burç grubu için aynı zamanda yeteneklerini denemeleri ve değerlendirmeleri için müthiş fırsatlar doğuyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 14

Parayı ve aşkı aynı anda kendine çekecek olan bu burç grubu yeniayın talihlileri arasında yer alıyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 15

TERAZİ BURCU

"Geçmiş geçmiştir" yeniayın teraziler için seçmiş olduğu bu motto sayesinde bu burç grubunun artık geleceğe bakması gerektiği vurgulanıyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 16

Geçmiş acıları, anıları gerisinde bırakıp özgürleşen teraziler için yeniayda aynı zamanda taşınma, tadilat, yeni eşyalar alma, ev alım-satım işleri gibi daha çok yuva ile ilgili konular ön planda olacak gibi gözüküyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 17

AKREP BURCU

Yeniayda akreplerin benimsemesi gereken tek bir motto var: "Öğrendikçe bilgeleşir, bilgeleştikçe kendini bulursun." Bu mottoya sadık kalarak ilerleyen ve eksiklerini tamamlayan akrepler, gelecek dönemlerde de yeniayda ne ektiyse onu biçecek.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 18

Yeniay aynı zamanda anlaşmalara, tekliflere dikkat çekerek akrepleri yoğun bir dönemin beklediğini de gösteriyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 19

YAY BURCU

Gezip tozmak, eğlenmek ne kadar güzel olsa da gerçek dünyaya dönme vakti yay burçları! Yeniay, teraziler için maddiyat temasını öne çıkarıyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 20

"Çalış, çabala, kazan ve biriktir" şeklinde ilerlemesi önerilen bu burç grubu, parayla ciddi bir ilişki kurması yönünde teşvik ediliyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 21

OĞLAK BURCU

Yeniayın yorgun savaşçısı oğlaklar, yeniay size içinize dönmenizi tavsiye ediyor. Hep çalışıp didinmek güzel, ama kazandıklarınız kaybettiklerinize değiyor mu?

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 22

Hayatta maddiyattan başka şeyler de olduğunu görmek için yeniayın oğlaklara önerisi artık kendi zevk ve hobilerine dönmeleri oluyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 23

KOVA BURCU

Bazı arkadaşlıkların bitmesi, bazı ilişkilerin geride kalması gerekir. Anlıyorsunuz değil mi sevgili kovalar? Yeniayın kovalara önerisi kendilerine baskı yapmamaları yönünde oluyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 24

Baskıyı hissettikleri her an durup kendilerine "belki de baskıyı ben yaratıyorumdur" demek kovaları bu yeniaydan kazançlı çıkartacak gibi duruyor.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 25

BALIK BURCU

"Kendine dön, ne istediğine, ne yaptığına ve yapacağına karar ver!" Şüphesiz ki yeniay dile gelseydi balıklara bu cümleyi kurardı.

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Fırsatlar, ayrılıklar, baskılar: Oğlak burcundaki yeniayın burçlara etkileri açıklandı - Resim: 26

Balıklar için artık sorumluluk almaları ve hayal dünyalarından biraz olsun çıkmaları gereken son derece yoğun bir dönem yaklaşıyor.

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