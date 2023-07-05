FBI verilerine göre hazırlandı: İşte suç oranı en yüksek burçlar
Yabancı kaynaklı astroloji siteleri en tehlikeli burçlar listesini tartışıyor... FBI'ın veritabanı üzerinden suçlulara dayalı yapılan analizler sonucu burçların suç işleme eğilimlerinin belirlendiği iddia ediliyor.
Yabancı kaynaklı astroloji siteleri en tehlikeli burçlar listesini tartışıyor... FBI'ın veritabanı üzerinden suçlulara dayalı yapılan analizler sonucu burçların suç işleme eğilimlerinin belirlendiği iddia ediliyor. Ancak yıllardır tartışılan bu konu FBI'ın resmi sitesinde yer almıyor. Buna rağmen astroloji meraklıları en tehlikeli burçları tekrar tartışıyor.
İşte astrologların hazırladığı liste...
Koç burcu listenin ortalarında
İnatçılıkları ve aniden parlamalarıyla ünlü olan koç burçları listeye ortalardan girdi. Asi ve inatçı bir burç olan koçlar listenin ilk beşinde yer alıyor. Analizlere göre koç burcuna mensup azılı suçlular, cinayetlerin çoğunu cinnet anında işliyor ve sonrasında pişmanlık duyuyorlar.
Boğa burcu tehlikeli burçlardan biri
Boğa burçları sabırlı, sabit fikirli ve inatçıdır. Öfkeleri, hırslı yapıları, güçlü karakterleri ile bilinen boğalar, listenin üst sıralarında! Boğalar dolandırıcılık gibi parasal konularda daha çok suçlu çıkarıyor. Kendilerine çıkar sağlama amaçlı cinayetler işlemekten çekinmiyorlar.
En tehlikesiz burç ikizler
İkizler burcunun en zararsız burç olduğunu tahmin eder miydiniz? İstatistiklere göre en zararsız burç ikizler...Ne yaptığı kestirilemez ve değişken tavrından dolayı ikizler burcunun tehlikeli olduğu düşünülse de aslında hiç doğru değil.