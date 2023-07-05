FBI verilerine göre hazırlandı: İşte suç oranı en yüksek burçlar

En tehlikesiz burç ikizler

İkizler burcunun en zararsız burç olduğunu tahmin eder miydiniz? İstatistiklere göre en zararsız burç ikizler...Ne yaptığı kestirilemez ve değişken tavrından dolayı ikizler burcunun tehlikeli olduğu düşünülse de aslında hiç doğru değil.