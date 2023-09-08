Eylül ayında şansı dönecek 4 burç açıklandı: Aşk, kariyer, para...

İKİZLER BURCU

İkizler burcu kadını: Değişime herkesten çok ihtiyacı vardır. bulunduğu ortamda çabuk sıkılır, dışarı çıkmak, hava almak ister. Özgürlüğüne karışılmamalıdır. tatlı dilli ve konuşkandır. Dost canlısı yönü etrafında pek çok kişinin bulunmasını sağlar. Akıllı ve zekidir, ne istediğini çabuk bilir ve ona hızla ulaşmak için pratik yolları kolayca bulur.