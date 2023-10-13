Eski sevgilisini unutamayan en takıntılı burçlar belli oldu

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)

Aslan burçları genelde kendinden emin ve güçlü yapılarıyla tanınır. Onlar her zaman dik durmak için çabalar. Ancak ne kadar özgüvenli olursalar olsunlar bir ayrılık yaşadıklarında kolayca dağılabilirler. İlişkileri bittiği zaman o kişiyi unutmaları çok zaman alır.