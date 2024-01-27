En zeki üç burç açıklandı: Onları sakın hafife almayın

İKİZLER BURCU



İkizler, astrolojide bilgi ile eşleştirilir. Bilgi ana tema olunca tabi ki olaylara vakıf olma enerjisi de aktif oluyor. Aynı zamanda eğitim ve iletişimi temsil eden ve düşünceyle temsil edilen Merkür yönetimi de bu durumu daha da güçlendiriyor.