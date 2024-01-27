En zeki üç burç açıklandı: Onları sakın hafife almayın

Zekalarıyla herkesi şaşırtan o burçlar belli oldu. Onların zekası karşısında herkes hayret ediyor, onları hafife alanlar ise büyük bir şok yaşıyor.

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En zeki üç burç açıklandı: Onları sakın hafife almayın - Resim: 1

Araştırmalara göre, zeka seviyesi en yüksek olan 3 burç belli oldu. İşte IQ seviyesi en yüksek kabul edilen 3 burç ve özellikleri...

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En zeki üç burç açıklandı: Onları sakın hafife almayın - Resim: 2

İKİZLER BURCU

İkizler, astrolojide bilgi ile eşleştirilir. Bilgi ana tema olunca tabi ki olaylara vakıf olma enerjisi de aktif oluyor. Aynı zamanda eğitim ve iletişimi temsil eden ve düşünceyle temsil edilen Merkür yönetimi de bu durumu daha da güçlendiriyor.

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En zeki üç burç açıklandı: Onları sakın hafife almayın - Resim: 3

BAŞAK BURCU

Başak, astrolojinin analitik burcu olarak isimlendirilir. Başak burçlarının olayları ve kişileri inanılmaz analiz etme özelliği vardır ve iletişimi temsil eden Merkür başak burcunda yücelir. Yani bir başak size hiç tahmin etmediğiniz zamanlarda hiç tahmin etmediğiniz sonuçlar sunar ve şaşar kalırsınız.

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En zeki üç burç açıklandı: Onları sakın hafife almayın - Resim: 4

KOVA BURCU

Kova, astrolojinin yaramaz gezegeni Uranüs ve klasik yöneticisi Satürn tarafından yönetilir. Uranüs olduğu alan sıra dışılık katar. Genel olarak kova burçları olaylara hep bir farklı yönlerden bakar ve sıra dışı çözümler sunar. Disiplini temsil eden Satürn ise kova burcuna bilgiyi disipline ederek, olayları yönetmesini sağlar.

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En zeki üç burç açıklandı: Onları sakın hafife almayın - Resim: 5
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