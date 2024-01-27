En zeki üç burç açıklandı: Onları sakın hafife almayın
Zekalarıyla herkesi şaşırtan o burçlar belli oldu. Onların zekası karşısında herkes hayret ediyor, onları hafife alanlar ise büyük bir şok yaşıyor.
Araştırmalara göre, zeka seviyesi en yüksek olan 3 burç belli oldu. İşte IQ seviyesi en yüksek kabul edilen 3 burç ve özellikleri...
İKİZLER BURCU
İkizler, astrolojide bilgi ile eşleştirilir. Bilgi ana tema olunca tabi ki olaylara vakıf olma enerjisi de aktif oluyor. Aynı zamanda eğitim ve iletişimi temsil eden ve düşünceyle temsil edilen Merkür yönetimi de bu durumu daha da güçlendiriyor.
BAŞAK BURCU
Başak, astrolojinin analitik burcu olarak isimlendirilir. Başak burçlarının olayları ve kişileri inanılmaz analiz etme özelliği vardır ve iletişimi temsil eden Merkür başak burcunda yücelir. Yani bir başak size hiç tahmin etmediğiniz zamanlarda hiç tahmin etmediğiniz sonuçlar sunar ve şaşar kalırsınız.
KOVA BURCU
Kova, astrolojinin yaramaz gezegeni Uranüs ve klasik yöneticisi Satürn tarafından yönetilir. Uranüs olduğu alan sıra dışılık katar. Genel olarak kova burçları olaylara hep bir farklı yönlerden bakar ve sıra dışı çözümler sunar. Disiplini temsil eden Satürn ise kova burcuna bilgiyi disipline ederek, olayları yönetmesini sağlar.