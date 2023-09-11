En zeki 6 burç belli oldu! Dahi burçlar listesinin birincisi şaşırttı
Burcunuzun özellikleri sizi bir dahi yapıyor mu? Zeka seviyeleri yüksek olan burçlar belli oldu...
Ay'ın konumu, gezegenlerin hareketleri ve astronomik fenomenlerin insanların karakteri ve kaderi üzerinde etkili olduğuna inanılıyor. Yüzyıllardır devam eden bu inanış astroloji ile açıklanıyor. Uzmanlara göre burçların çeşitli özellikler taşıması onların zeka seviyelerinde de etkili. IQ seviyesi en yüksek 6 burç açıklandı. Peki, siz onlardan biri misiniz? İşte, zeki burçlar…
En zeki 5 burç uzmanların değerlendirmelerine göre Kova, Başak, Oğlak, Akrep ve İkizler ancak onlara eklenen bir burç daha var.
Dahilerin esneklik özellikleri sebebiyle listeye dahil olan burç aslında genelde bu özelliği ile anılmıyor.
Bir problem ve proje çözümüne odaklanmaktan keyif alan bu burçlar arasındaysanız hangi özelliklerinizin sizi yüksek IQ seviyesine taşıdığını merak ediyor musunuz?
İşte, en zeki burçlar ve özellikleri...