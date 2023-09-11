En zeki 6 burç belli oldu! Dahi burçlar listesinin birincisi şaşırttı

Ay'ın konumu, gezegenlerin hareketleri ve astronomik fenomenlerin insanların karakteri ve kaderi üzerinde etkili olduğuna inanılıyor. Yüzyıllardır devam eden bu inanış astroloji ile açıklanıyor. Uzmanlara göre burçların çeşitli özellikler taşıması onların zeka seviyelerinde de etkili. IQ seviyesi en yüksek 6 burç açıklandı. Peki, siz onlardan biri misiniz? İşte, zeki burçlar…