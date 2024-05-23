En zeki 4 burç belli oldu! İşte IQ seviyesi en yüksek olan burçlar...

Birçok insan, astrolojik işaretlerin, zekamız da dahil olmak üzere hayatımızın çeşitli yönlerine dair içgörüler sunabileceğine inanıyor. IQ testleri entelektüel yeteneğin sadece bir ölçüsü olsa da, astroloji meraklıları genellikle belirli burçlar ile yüksek zeka arasında bir korelasyon bulur. Peki, doğuştan dahi olan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte IQ seviyesi en yüksek olan 4 burç...