En zeki 4 burç açıklandı
Astroloji alanında, her bir burcun kendine has nitelikleri ve cazibesi bulunmaktadır. Dört burç, zeka kapasiteleri sayesinde girdikleri her ortamda dikkatleri üzerlerine çekebilirler.
BOĞA
Kendini dünyanın merkezinde hisseden Boğa bireyi, arkadaşlık kurmakta zorlanabilir. Zekasının keskinliği ile ön plana çıkar ve karşılaştığı engelleri zekasını kullanarak aşma yeteneğine sahiptir. Mantıklı yaklaşımlarıyla öne çıkan Boğa, bu sayede genellikle dikkatleri üzerine toplar. Fakat bu derece akıllı olmaları, etraflarındakileri kendilerini eksik hissetmeye itebilir.
TERAZİ
Mantık ve akıl yoluyla ilerleyen Terazi bireyi, sorunları pratik bir şekilde çözme yeteneği ile bilinir. Diğerlerinin aklına gelmeyen fikirleriyle dikkat çeken Terazi, bu özellikleri sayesinde başarıya kolayca ulaşabilir. İlişkilerinde kalp kırıklığından büyük endişe duyan Terazi, aklını kullanarak ilerlemeyi tercih eder.
İKİZLER
Bilgiye ve kendine güvenen İkizler bireyi, öğrenmeye, keşfetmeye ve gezmeye büyük bir tutkuyla bağlıdır. Kendini sürekli geliştirme arzusu içinde olan İkizler, dikkat merkezi olmayı ve çevresindeki en zeki ve bilgili kişi olmayı arzular.
AKREP
Karşısındaki kişiye karşı bir üstünlük sağlamak amacıyla zeki ve kurnazca davranışlar sergileyebilen Akrep bireyi, her zaman bilgili görünmeyi ister çünkü bilgisizlik onlar için zayıflık anlamına gelir. Bu yüzden araştırmayı ve yeni şeyler keşfetmeyi çok severler. Bilmediği bir konuyla karşılaştığında, kendini güçsüz hissetme eğilimindedir.