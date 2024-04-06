En zeki 4 burç açıklandı

AKREP

Karşısındaki kişiye karşı bir üstünlük sağlamak amacıyla zeki ve kurnazca davranışlar sergileyebilen Akrep bireyi, her zaman bilgili görünmeyi ister çünkü bilgisizlik onlar için zayıflık anlamına gelir. Bu yüzden araştırmayı ve yeni şeyler keşfetmeyi çok severler. Bilmediği bir konuyla karşılaştığında, kendini güçsüz hissetme eğilimindedir.