En zeki 3 burç açıklandı

2. BAŞAK BURCU (23 Ağustos - 22 Eylül)

Başaklar, diğer insanların hafife aldıkları da dahil olmak üzere her türlü şeyle ilgilenirler. Eğer bir problemin çözümü yoksa ya da cevabını bulmak zorsa Başak kendi cevabını yaratmaya çalışacaktır. Çözülemeyeni çözmeyi, bozuk olanı onarmayı severler. Ve sürekli düşünür ve yeni fikirler ortaya koyarlar. Genelde övünmekten hoşlanmasalar da Başak burcunun anlayamayacağı çok az şey vardır. Çok fazla soru soruyorlar ki bu da dahiliğin kesin işaretidir.