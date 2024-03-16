En zeki 3 burç açıklandı
Astrologlar zekalarıyla herkese taş çıkartan 3 burcu açıkladı.
Dahi, IQ testinde veya herhangi bir standart zeka testinde yüzde 98 veya daha yüksek puan alan kişilere denir. Ancak dahiler sadece çok zeki değildir; yaratıcı bir dahi olabilirsiniz.
Astrolojideki en zeki 3 burç sıralandı...
1. KOVA BURCU (20 Ocak - 18 Şubat)
Kova neredeyse her şeyi entelektüel zihinleri aracılığıyla filtreleme eğilimindedir. Kendilerini bir durumdan uzaklaştırabiliyorlar, bu da çözüm bulmalarını kolaylaştırıyor. Dengeli, yaratıcı ve soğukkanlı olmalarıyla tanınırlar. Kovalar geniş görüşlüdür ve kendileri dışındaki kaynaklardan gelen fikir ve kavramları kabul ederler. Aslında alternatif bakış açıları ararlar. Ancak, bir şeyi destekleyen kanıtları görmeden inanmazlar.
2. BAŞAK BURCU (23 Ağustos - 22 Eylül)
Başaklar, diğer insanların hafife aldıkları da dahil olmak üzere her türlü şeyle ilgilenirler. Eğer bir problemin çözümü yoksa ya da cevabını bulmak zorsa Başak kendi cevabını yaratmaya çalışacaktır. Çözülemeyeni çözmeyi, bozuk olanı onarmayı severler. Ve sürekli düşünür ve yeni fikirler ortaya koyarlar. Genelde övünmekten hoşlanmasalar da Başak burcunun anlayamayacağı çok az şey vardır. Çok fazla soru soruyorlar ki bu da dahiliğin kesin işaretidir.
3. OĞLAK BURCU (22 Aralık – 19 Ocak)
Oğlaklar, akıllı kararlar almalarına yardımcı olan çok sistemli, kesin ve son derece yapılandırılmış bir düşünme biçimine sahiptir. Hedefleri hakkında net bir fikre sahip oldukları için aşırı dürtüsel olmaktan kaçınırlar ve alternatif stratejileri değerlendirmeye istekli olsalar da büyük resme bakacaklar ve tüm sonuçları değerlendireceklerdir. Onlar çeşitli konularda yaşam boyu öğrencilerdir. Vazgeçmezler, bir hata yaptıklarında bundan ders çıkarıp uyum sağlarlar.