En yalancı 3 burç belli oldu! Onlardan gerçekleri duymak çok zor
Alanında uzman bir astrolog olan Reda Wigle, insanları kontrol etmek, inançlarını manipüle etmek, gerçekleri istediği gibi eğip bükmeyi çok iyi başaran burçları sıraladı. İşte 13 burç arasında en çok yalan söyleyen o 3 burç…
İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)
Ünlü astrolog Reda Wigle, İkizler burcunun yalana eğilimini şu sözlerle açıklıyor:
İkizler yalan söyler çünkü onlar için gerçek, değişen, tartışılabilir, belirsiz bir olasılıklar küresidir. Gerçekleri ve olayları hatırlamaları; eşit parça, gerçek olay ve mutlak halüsinasyondur.
Bir İkizler burcunun dürüstlükle ilişkisi hem açık hem kapalıdır ve tamamen içinde bulundukları ruh haline ve öne sürdükleri gündeme bağlıdır. Donald Trump, Kanye West ve Hubert-Joseph Henry, hepsi İkizler burcudur.
AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)
İhmal etme sanatında usta olan Akrepler, başkalarının yalanlarından yararlanır ve kendi yalanlarını çok sevilen bir silah gibi kullanır.
Çoğu zaman, hem gerçeği hem de samimiyeti esirgemeleri, başkalarına ve/veya kendilerine güvenememenin belirtisidir.
Kronik olarak şüpheci olan Akrepler, herkesin onları alt edeceği korkusunu taşır, bu nedenle genellikle rakiplerine, düşmanlarına, çocuklarına, sevgililerine veya köpek gezdiricilerine hükmetmek için yalan söylerler.
Psikolojik manipülasyonda oldukları için, bir Akrep bir yalana yakalandığında, onu suçlayanın kendi gerçekliklerinin dokusunu o kadar sorgulamasına neden olur ki, bir kavram olarak hakikat sorgulanır. Başarılı olurlar çünkü örtbas etmeyi severler ve gölgede gelişirler.
Akrep yalancılarının kayda değer bir listesi yoktur çünkü oyunun ustaları olarak nadiren başarısız olurlar veya ortaya çıkarlar.
OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)
Oğlaklar zevk için yalan söylemez, hepsi iş içindir. Sırf ilerlemek, oyun oynamak ve para kazanmak için yalan söylerler.
Bu yöntemi, Richard Nixon, Robert Ripley, Benedict Arnold, Anna Anderson gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tarihin en ünlü Oğlak burçlarının aldatmacalarında görüyoruz.