En yalancı 3 burç belli oldu! Onlardan gerçekleri duymak çok zor

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

İhmal etme sanatında usta olan Akrepler, başkalarının yalanlarından yararlanır ve kendi yalanlarını çok sevilen bir silah gibi kullanır.

Çoğu zaman, hem gerçeği hem de samimiyeti esirgemeleri, başkalarına ve/veya kendilerine güvenememenin belirtisidir.