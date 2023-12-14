En üzgün burçlar belli oldu

Astroloji, insanların kişiliklerini ve davranışlarını tahmin etmek için kullanılan bir sistemdir. Burçlar, astrolojinin temelini oluşturur ve her burç, kendine özgü bir takım özelliklere sahiptir.

Astrolojiye göre, bazı burçlar diğerlerinden daha üzgün olma eğilimindedirler. Bu burçlar, genellikle duygusal olarak hassas ve duyarlı oldukları için, olumsuz duyguları daha yoğun olarak yaşarlar.