En umursamaz 6 burç: Dünya yansa dönüp bakmıyorlar
Astrolojinin en umursamaz burçları belli oldu. Onlar için kendilerinden başka hiçbir şeyin önemi yokken, dünya yansa dönüp bakmıyorlar.
Astrolojiye göre burçların temel özellikleri vardır. Bu özelikler herkes için geçerli olmasa da ihtimallerin oranı yüksektir. En çok umursamaz tavırlar sergileyen burçlar arasında yay ve kova burçları vardır. Bazı burçlar ise (koç burcu gibi) umursamaz görünse de en çok umursayan burçlardan biridir.
İşte en umursamaz burçlar:
Boğa Kadını
Boğa kadını ve boğa erkeği umursamaz tavırlarıyla dikkat çeker. Dingin bir karaktere sahip olduğu için çok önem verdiği konulara karşı bile insanlar onun umursamaz olduğunu düşünebilir. Bu durum ise öyle olmasa bile boğa kadınının umursamaz olduğu algısını yayar. Boğa kadını ve boğa erkeği olayları uzaktan izler ve kendi hislerine odaklanır. Sessiz kaldığı zamanlarda genellikle düşünen bir durumdadır.
Yay Erkeği
Yay erkeği özgürlüğüne, enerjisine eğlencesine düşkündür. Bu sebeple de genellikle ilişkileri kısa sürer ilişkilerinin kısa sürmesi, onun umursamazlığından kaynaklanır. Çok istediği şeyler karşısında aniden hevesini yitirebilir. Maceracı yanı onu sürekli yeni hikayelere sürükler ve hikayesi çok olduğu için de umursamaz bir kimliğe bürünür.
Kova Kadını
Kova kadını özgürlüğe son derece önem verir. Bu neden ile de genellikle onu bağlayan, ona engel olan durumlara karşı umursamaz tavırlara girebilir. Özgürlüğü için yapamayacağı şeylerin sayısı son derece azdır. Bu neden ile de kova kadını her zaman umursamaz davranmayı tercih eder. Birine ya da bir şeye karşı değer verdiğinde onun önüne geçeceğini ve bağımsızlığını tehlikeye atar.