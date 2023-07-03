En umursamaz 6 burç: Dünya yansa dönüp bakmıyorlar

Kova Kadını

Kova kadını özgürlüğe son derece önem verir. Bu neden ile de genellikle onu bağlayan, ona engel olan durumlara karşı umursamaz tavırlara girebilir. Özgürlüğü için yapamayacağı şeylerin sayısı son derece azdır. Bu neden ile de kova kadını her zaman umursamaz davranmayı tercih eder. Birine ya da bir şeye karşı değer verdiğinde onun önüne geçeceğini ve bağımsızlığını tehlikeye atar.