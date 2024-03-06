En temiz kalpli 3 burç açıklandı: İçlerinde hiç kötülük yok

Düzenli ve titiz halleriyle nam salmış olan Başak burçları, insan ilişkilerinde de düşüncelerini aynı titizlikle kontrol eder ve karşısındaki kişinin kötülüğünü istemez. İlla karşısındaki kişiye bir kötülük yapacaksa Başak burçları, bunun yerine iyiliğini istememeyi tercih eder.