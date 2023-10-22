En temiz kalpli 3 burç açıklandı! İçlerinde hiç kötülük yok

BALIK BURCU

Burçlar ve iyilik dendiğinde ikinci sırada Balık burcu yer alıyor. İçine kapanık ve duygusal halleriyle bilinen Balık burçları aslında çok cömert ve iyi kalplidir. Karşısındaki kişi için tüm fedakarlıkları üstelik sessiz sakin yapmayı göze alan Balık burçları, karşısındaki kişinin asla kötülüğünü istemez ve hep iyi olmaya çalışır.