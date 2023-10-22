En temiz kalpli 3 burç açıklandı! İçlerinde hiç kötülük yok
Zodyak kuşağındaki burçlar arasında kalbi en temiz olanlar sıralandı. İçinde kimseye karşı kötülük beslemeyen bu burçlar bir renk olsaydı beyazı almak için kapışırdı...
İşte içinde hiç kötülük olmayan 3 burç ve detaylar…
TERAZİ BURCU
Kötülükten en uzak burçlar listesinde ilk sıra elbette Terazi burçlarına ayrılıyor. Adil yapısı, elindekileri karşısındaki kişiye düşünmeden sunan cömert yapısı ve iyilik dolu halleri ile Terazi burçları, listenin ilk sırasını kimseye kaptırmıyor. Burçlar birer renk olsaydı, Terazi kesinlikle saflığı ve iyi kalbiyle beyazı alırdı.
BALIK BURCU
Burçlar ve iyilik dendiğinde ikinci sırada Balık burcu yer alıyor. İçine kapanık ve duygusal halleriyle bilinen Balık burçları aslında çok cömert ve iyi kalplidir. Karşısındaki kişi için tüm fedakarlıkları üstelik sessiz sakin yapmayı göze alan Balık burçları, karşısındaki kişinin asla kötülüğünü istemez ve hep iyi olmaya çalışır.
BAŞAK BURCU
Listenin üçüncü sırasında ise Başak burçları yer alıyor. Başak burçları dışarıdan bakıldığında soğuk, gaddar bir görünüme sahip olabilir.
Düzenli ve titiz halleriyle nam salmış olan Başak burçları, insan ilişkilerinde de düşüncelerini aynı titizlikle kontrol eder ve karşısındaki kişinin kötülüğünü istemez. İlla karşısındaki kişiye bir kötülük yapacaksa Başak burçları, bunun yerine iyiliğini istememeyi tercih eder.