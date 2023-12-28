En tatlı burçlar belli oldu: İşte listenin başındaki burç...

BALIK

Balık burçlarının tabii ki de en dikkat çekici özelliği maalesef tatlılıklarından önce çok duygusal olmaları ve gözyaşları kuruyacak raddeye gelene kadar durmadan ağlamaları... Tabii öyle küçük şeylere ağlıyorlar ki, onlara bakınca ne kadar tatlı olduklarını düşünmemeniz imkansız hale geliyor! Duygusal yanlarının olumlu tarafı ise her şeye alındıkları için empati yeteneklerinin çok güçlü olmasıdır.