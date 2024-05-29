En sinirli burçlar belli oldu: Bu 3 burcun öfkesi geçene kadar yanlarına yaklaşmayın!
Bu burçlar sinirlendiği zaman yanlarına yaklaşmayın bile! İşte en sinirli burçlar...
Enerjisi ve tutkusuyla tanınan Koç burçları öfkeli ve sabırsız olabiliyor. Haksızlığa uğradığı zaman ve kendi istedikleri olmadığı zaman gözleri dönebiliyor.
Gururlu ve lider ruhlu olan Aslan burçları eleştirilmekten hoşlanmaz. Aslan burçları en ufak eleştiriye bile sinirlenebiliyor.
Gizemli ve tutkulu kişilikleriyle tanınan Akrep burçları kıskanç ve öfkeli olabiliyor. Güvendikleri kişilerin ihanetlerini hissederlerse kontrolü kaybedebilirler.