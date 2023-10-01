En sinirli burçlar belli oldu

Koç burcu insanları genellikle kendi istedikleri gibi hareket etmek isterler ve başkalarının fikirlerine veya kurallarına uymakta zorlanırlar. Bu da onları baskıcı, dikta edici ve otoriter yapabilir. Koç burcu insanları ayrıca çok hızlı karar verirler ve sonuçları düşünmeden harekete geçerler. Bu da onları riskli, dikkatsiz ve sorumsuz yapabilir.