En sevilmeyen 3 burç belli oldu
12 burç içerisinde en sevilmeyen burçlar belli oldu.
12 farklı burcun sevilen ve sevilmeyen tarafları da bir o kadar farklılık gösteriyor. Ancak belirlenen bu üç burç genel özellikleri itibariyle toplumda en sevilmeyen burç kabul ediliyor.
İŞTE HİÇ SEVİLMEYEN 3 BURÇ
Yapılan araştırmaya göre ''İkizler, Akrep ve Başak'' en sevilmeyen burçlar listesinde ilk sırada yer alıyor.
İKİZLER
İkizler burcuna sahip insanların toplum tarafından pek de sevilmemesinin nedeni oldukça enerjik ve eğlenceli yapıda olsalar da toplum tarafından ikiyüzlü, tutarsız, kararsız ve sürekli olarak konuşan olarak görülüyorlar. İkizlerin değişken kararları ve ruh hali insanlarda yorucu bir etki bırakıyor.
AKREP
Akrep burçları listede ikinci sırada yerini alıyor. Akrep burçları kindar, sinsi, kaprisli ve inatçı olarak görülüyorlar. Aslında oldukça başarılı ve yardımsever olan bu burca sahip insanlar hırsları ve kıskanç yapıları nedeniyle toplumda sevilmeyen burçlar arasında bulunuyor.
BAŞAK
En sevilmeyen burçlar listesinde başak burcu üçüncü sıradan giriş yapıyor. Detaycı ve titiz olan başak burçlarının her arkadaş ortamında olması istense de yakın çevreye girince can sıkıcı olabiliyorlar.
Memnuniyetsizliğiyle bilinen başak burçları her şeyin dört dörtlük olmasını istediği için ve sürekli olarak eleştirdiği için birçok insan tarafından sevilmiyor.