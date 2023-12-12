En sevilmeyen 3 burç belli oldu

İkizler burcuna sahip insanlar, enerjik ve eğlenceli yapılarıyla öne çıksalar da toplum tarafından iki yüzlü, kararsız, tutarsız ve sürekli konuşan olarak algılanıyorlar. İkizler burcunun değişken kararları ve ruh hali, çevrelerinde yorucu bir etki bırakabiliyor.