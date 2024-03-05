En sevilen 5 burç belli oldu

5. Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart): Balık burcu insanları duyarlı, yaratıcı ve hayalperest kişilerdir. Etraflarındakilere pozitif enerji yayma konusunda oldukça yeteneklidirler ve genellikle yaşama pozitif bir bakış açısıyla yaklaşırlar. İçlerindeki derin duygusal enerjiyi dışa yansıtırlar ve bu da çevrelerindeki insanlara olumlu bir etki yapar.