En sadık erkeklerin burçları belli oldu

OĞLAK BURCU (22 ARALIK-20 OCAK)

Oğlak burcu erkekleri ilişkide net olurlar ve sınırlarını iyi belirlerler. Partnerlerine karşı oldukça açık sözlüdürler ve onlardan da aynısını yapmalarını beklerler. Kendilerinin ve partnerlerinin bir ilişkiden ne istediklerine çok odaklanırlar.