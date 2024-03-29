En sadık erkeklerin burçları belli oldu
Astrolojide sevdiği insana her zaman bağlı olan ve ihanet etmeyen burçlar var. İşte en sadık erkeklerin burçları...
BOĞA BURCU (21 NİSAN-20 MAYIS)
Boğa burcu erkekleri ilişkilerde sadakate çok önem verir. Partnerleri güvenlerine ihanet edecek bir şey yaptıysa, onları hemen terk ederler. Sevdiği kadına nasıl güven verebileceğini iyi bilir.
YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)
Yengeç burcu erkekleri aile kavramına önem verir. Mutlu bir yuvaya sahip olma dürtüsüyle partnerlerini el üstünde tutar. Yengeç burcu erkekleri hayatlarındaki insana her zaman dürüst ve sadık olur.
OĞLAK BURCU (22 ARALIK-20 OCAK)
Oğlak burcu erkekleri ilişkide net olurlar ve sınırlarını iyi belirlerler. Partnerlerine karşı oldukça açık sözlüdürler ve onlardan da aynısını yapmalarını beklerler. Kendilerinin ve partnerlerinin bir ilişkiden ne istediklerine çok odaklanırlar.