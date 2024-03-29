En sadık erkeklerin burçları belli oldu

Astrolojide sevdiği insana her zaman bağlı olan ve ihanet etmeyen burçlar var. İşte en sadık erkeklerin burçları...

Astroloji Burç Burç Yorumları
Son Güncelleme:
En sadık erkeklerin burçları belli oldu - Resim: 1

BOĞA BURCU (21 NİSAN-20 MAYIS)
Boğa burcu erkekleri ilişkilerde sadakate çok önem verir. Partnerleri güvenlerine ihanet edecek bir şey yaptıysa, onları hemen terk ederler. Sevdiği kadına nasıl güven verebileceğini iyi bilir.

1 3
En sadık erkeklerin burçları belli oldu - Resim: 2

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)
Yengeç burcu erkekleri aile kavramına önem verir. Mutlu bir yuvaya sahip olma dürtüsüyle partnerlerini el üstünde tutar. Yengeç burcu erkekleri hayatlarındaki insana her zaman dürüst ve sadık olur.

2 3
En sadık erkeklerin burçları belli oldu - Resim: 3

OĞLAK BURCU (22 ARALIK-20 OCAK)
Oğlak burcu erkekleri ilişkide net olurlar ve sınırlarını iyi belirlerler. Partnerlerine karşı oldukça açık sözlüdürler ve onlardan da aynısını yapmalarını beklerler. Kendilerinin ve partnerlerinin bir ilişkiden ne istediklerine çok odaklanırlar.

3 3