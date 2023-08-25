En sadık erkekler bu burçlardan çıkıyor: İşte asla aldatmayan 3 burç!
İlişkilerde sadakat çok önemlidir. Hiç kimse partneri tarafından aldatılıp hayal kırıklığına uğramak istemez. Astrolojide sevdiği insana her zaman bağlı olan ve ihanet etmeyen burçlar var. İşte en sadık erkeklerin burcu.
BOĞA BURCU (21 NİSAN-20 MAYIS)
Boğa burcu erkekleri ilişkilerde sadakate çok önem verir. Partnerleri güvenlerine ihanet edecek bir şey yaptıysa, onları hemen terk ederler. Sevdiği kadına nasıl güven verebileceğini iyi bilir.
YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)
Yengeç burcu erkekleri aile kavramına önem verir. Mutlu bir yuvaya sahip olma dürtüsüyle partnerlerini el üstünde tutar.
Yengeç burcu erkekleri hayatlarındaki insana her zaman dürüst ve sadık olur.
OĞLAK BURCU (22 ARALIK-20 OCAK)
Oğlak burcu erkekleri ilişkide net olurlar ve sınırlarını iyi belirlerler.