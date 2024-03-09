En komik burçlar belli oldu

Yay burçları, akıllıca şakalar yaparak kimseyi kırmadan etraflarındakileri güldürürler. Ancak arada bir, düşüncelerini şaka ile ifade etmek konusunda da ustalar. Bu burçlarla bir araya geldiğinizde, gülme garantisiyle dolu bir zaman geçireceğinizden emin olabilirsiniz!