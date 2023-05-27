En komik 6 burç belli oldu: Herkesin yüzünü güldürüyorlar

1-KOVA BURÇLARI

Kova burcu olan kişiler çok fazla sosyal olur. Her zaman arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi severler. Genellikle arkadaş ortamlarında hep komik hikayeler anlatan kişiler kova burçlarından çıkar. Çok güleceğiniz hikayeler uydurarak sizi kahkahalara boğarlar. Onların bu mizah anlayışı her ortamda favori kişi olmalarını sağlar.