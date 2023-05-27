En komik 6 burç belli oldu: Herkesin yüzünü güldürüyorlar
Astrolojinin en komik ve en neşeli burçları belli oldu. Bu burçların yanında üzülmek imkansız.
Mizah anlayışı iyi olan insanlarla bir araya gelmek her zaman moralinizi yüksek tutmanızı sağlar. Onlarla sohbet etmek her zaman keyifli olur. Posta'nın haberine göre astrolojide insanları en fazla güldüren o 6 burç...
1-KOVA BURÇLARI
Kova burcu olan kişiler çok fazla sosyal olur. Her zaman arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi severler. Genellikle arkadaş ortamlarında hep komik hikayeler anlatan kişiler kova burçlarından çıkar. Çok güleceğiniz hikayeler uydurarak sizi kahkahalara boğarlar. Onların bu mizah anlayışı her ortamda favori kişi olmalarını sağlar.
2-BALIK BURÇLARI
Balık burçları yaşadıkları kötü zamanları ve olumsuz gelişmeleri unutmak için genellikle mizaha başvurur. Kendileri ve muhatap oldukları insanlar için iyi ve mutlu bir hayat yaratmaya çalışırlar. Bu amaçlar sürekli şakalar yapıp komik davranmaya çalışırlar.
3-İKİZLER BURCU
İkizler burcu olan kişiler yapıları gereği neşeli, canlı ve esprili olurlar. Onların keskin zekaları harika şakalar yapmalarını sağlar. İkizler burcu olan kişiler gülmek için çok fazla konu bulur ya da hikayeler yaratır. Bulundukları ortamı canlı tutmak ve herkesi güldürmek için ellerinden geleni yaparlar.