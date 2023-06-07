En kıskanç 4 burç belli oldu: Bu burçlar sevdiğini gözünden bile kıskanıyor

En kıskanç 4 burç açıklandı. Özellikle ikili ilişkilerde bazı burçlar var ki sevdiğini gözünden bile kıskanıyor.

En kıskanç 4 burç belli oldu: Bu burçlar sevdiğini gözünden bile kıskanıyor - Resim: 1

İçgüdüsel bir davranış olarak bilinen kıskançlık özellikle ikili ilişkilerde kendini daha çok gösteriyor. Astroloji dünyasına bakıldığında ise en kıskanç burçlar açıklanırken bu burçlardan birine sahip olanlar sevdiklerini bazı durumlarda aşırı kıskanabiliyor. Hatta öyle ki kendi gözlerinden bile sakınıyorlar. İşte en kıskanç 4 burç…

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En kıskanç 4 burç belli oldu: Bu burçlar sevdiğini gözünden bile kıskanıyor - Resim: 2

AKREP BURCU

Akrep burcu aşkı ve tutkuyu doruklarda yaşar. Kıskançlık seviyesi en yüksek olan burç akrep burcudur. Ortada bir sıkıntı olmasa bile sevgilisinin/eşinin eşyalarını, telefonunu arada kontrol etme huyu vardır. Genellikle herkese şüphe ile yaklaşır.

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En kıskanç 4 burç belli oldu: Bu burçlar sevdiğini gözünden bile kıskanıyor - Resim: 3

Akrep burcu olanlar sürekli partnerini kontrol etmek ister. Karşı taraf sadakat sınavını geçse bile aynı kontrolleri düzenli olarak yapar.

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En kıskanç 4 burç belli oldu: Bu burçlar sevdiğini gözünden bile kıskanıyor - Resim: 4

BOĞA BURCU

Boğa burcu olanlar genellikle ilişkilerinde çok sadık olur. Aynı sadakati her zaman karşı taraftan da beklerler.

Terk edildiğinde aşk acısını ağır yaşar ve kıskançlık dozajı artar. Düzenli olarak eski partnerinin hayatını araştırmaya çalışır. Belki karşılaşırız umuduyla eski aşkıyla gittikleri mekanlara sık sık uğrar.

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