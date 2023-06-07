En kıskanç 4 burç belli oldu: Bu burçlar sevdiğini gözünden bile kıskanıyor
En kıskanç 4 burç açıklandı. Özellikle ikili ilişkilerde bazı burçlar var ki sevdiğini gözünden bile kıskanıyor.
İçgüdüsel bir davranış olarak bilinen kıskançlık özellikle ikili ilişkilerde kendini daha çok gösteriyor. Astroloji dünyasına bakıldığında ise en kıskanç burçlar açıklanırken bu burçlardan birine sahip olanlar sevdiklerini bazı durumlarda aşırı kıskanabiliyor. Hatta öyle ki kendi gözlerinden bile sakınıyorlar. İşte en kıskanç 4 burç…
AKREP BURCU
Akrep burcu aşkı ve tutkuyu doruklarda yaşar. Kıskançlık seviyesi en yüksek olan burç akrep burcudur. Ortada bir sıkıntı olmasa bile sevgilisinin/eşinin eşyalarını, telefonunu arada kontrol etme huyu vardır. Genellikle herkese şüphe ile yaklaşır.
Akrep burcu olanlar sürekli partnerini kontrol etmek ister. Karşı taraf sadakat sınavını geçse bile aynı kontrolleri düzenli olarak yapar.
BOĞA BURCU
Boğa burcu olanlar genellikle ilişkilerinde çok sadık olur. Aynı sadakati her zaman karşı taraftan da beklerler.
Terk edildiğinde aşk acısını ağır yaşar ve kıskançlık dozajı artar. Düzenli olarak eski partnerinin hayatını araştırmaya çalışır. Belki karşılaşırız umuduyla eski aşkıyla gittikleri mekanlara sık sık uğrar.