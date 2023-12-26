En kaba ve sinirli burçlar belli oldu: Doğuştan öfke patlaması içindeler
Bu burçlara sahip insanlar doğuştan çok kaba ve öfkeli olarak biliniyor.
Doğuştan çok kaba ve öfkeli olan burçlar listesi açıklandı.. Mynet.com sitesinde yer alan içerikte; Doğuştan hiç sevilmeyen 3 burç paylaşıldı.
Yapılan araştırmaya göre ''İkizler, Akrep ve Başak'' en sevilmeyen burçlar listesinde ilk sırada yer alıyor.
EN SEVİLMEYEN 3 BURÇ
İKİZLER
İkizler burcuna sahip insanlar oldukça enerjik ve eğlenceli yapıda olsalar da toplum tarafından iki yüzlü, tutarsız, kararsız ve sürekli olarak konuşan olarak görülüyorlar. İkizlerin değişken kararları ve ruh hali insanlarda yorucu bir etki bırakıyor.
AKREP
Akrep burçları kindar, sinsi, kaprisli ve inatçı olarak görülüyorlar. Aslında oldukça başarılı ve yardımsever olan bu burca sahip insanlar hırsları ve kıskanç yapıları nedeniyle toplumda sevilmeyen burçlar arasında bulunuyor.
BAŞAK
Detaycı ve titiz olan başak burçlarının her arkadaş ortamında olması istense de yakın çevreye girince can sıkıcı olabiliyorlar. Memnuniyetsizliğiyle bilinen başak burçları her şeyin dört dörtlük olmasını istediği için ve sürekli olarak eleştirdiği için birçok insan tarafından sevilmiyor.
EN SAKİN BURÇLAR
Öte yandan en sakin burçlarda belli oldu. O burçlar arasında ''Terazi, Oğlak ve Kova'' ilk sırada yer alıyor. Terazi en sinirli anlarda bile sakin kalmayı başarabilen bir burç.