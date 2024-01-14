En güvenilmez 3 burç belli oldu

Astrologlar, ikiyüzlü ve güvenilmez burçları açıkladı. Bu üç burca güvenmeden önce iki kez düşünün...

Astroloji Burç Burç Yorumları
En güvenilmez 3 burç belli oldu - Resim: 1

Astrolojide ikiyüzlü, yanardöner, hiçbir sözüne güven olmayan burçlar belli oldu.

İşte o üç burç...

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İKİZLER BURCU

İkizler burcu en ikiyüzlü olarak bilinirken bir dakika içerisinde farklı kararları savunabilirler.

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En güvenilmez 3 burç belli oldu - Resim: 3

Merkür tarafından yönetildikleri için hızlı zihinlere sahip olurken büyüdüğü ve değiştiği anlamına gelir. Bir konu hakkında görünüşte farklı fikirlere sahip olunurken kötü niyetli olmadığı belirtiliyor.

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En güvenilmez 3 burç belli oldu - Resim: 4

AKREP BURCU

Sinsi olarak görülen akrep burçları bazı sinsilik durumları ikiyüzlü olmaya yönelirken Astrolog Emily Newman, akrepler hedeflerine ulaşarak sinsi ve hırslı olarak davranırlar.

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En güvenilmez 3 burç belli oldu - Resim: 5

Gerçek niyetiyle ortaya koyulurken ikiyüzlülerdir. Akrep ile düşündüğünüz kadar sıkı olmadığınızı fark etmeden önce Akrep aylar hatta yıllar geçirilebilir.

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En güvenilmez 3 burç belli oldu - Resim: 6

TERAZİ BURCU

Teraziler kendilerine sır tutamadıklarından ağızlarını kapalı tutamaz. Terazi burçlarına sır verildiğinde başka birine anlatmak için sabırsızlanıyor.

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En güvenilmez 3 burç belli oldu - Resim: 7

Teraziler güveninizi kırdıkları için kendilerini kötü hissederken bir dahaki sefere daha iyisini yapacaklarını belirtirler. İkiyüzlü arkadaşlar listesinde Terazi burçlarını da yerini alır.

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