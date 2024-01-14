En güvenilmez 3 burç belli oldu
Astrologlar, ikiyüzlü ve güvenilmez burçları açıkladı. Bu üç burca güvenmeden önce iki kez düşünün...
Astrolojide ikiyüzlü, yanardöner, hiçbir sözüne güven olmayan burçlar belli oldu.
İşte o üç burç...
İKİZLER BURCU
İkizler burcu en ikiyüzlü olarak bilinirken bir dakika içerisinde farklı kararları savunabilirler.
Merkür tarafından yönetildikleri için hızlı zihinlere sahip olurken büyüdüğü ve değiştiği anlamına gelir. Bir konu hakkında görünüşte farklı fikirlere sahip olunurken kötü niyetli olmadığı belirtiliyor.
AKREP BURCU
Sinsi olarak görülen akrep burçları bazı sinsilik durumları ikiyüzlü olmaya yönelirken Astrolog Emily Newman, akrepler hedeflerine ulaşarak sinsi ve hırslı olarak davranırlar.
Gerçek niyetiyle ortaya koyulurken ikiyüzlülerdir. Akrep ile düşündüğünüz kadar sıkı olmadığınızı fark etmeden önce Akrep aylar hatta yıllar geçirilebilir.
TERAZİ BURCU
Teraziler kendilerine sır tutamadıklarından ağızlarını kapalı tutamaz. Terazi burçlarına sır verildiğinde başka birine anlatmak için sabırsızlanıyor.
Teraziler güveninizi kırdıkları için kendilerini kötü hissederken bir dahaki sefere daha iyisini yapacaklarını belirtirler. İkiyüzlü arkadaşlar listesinde Terazi burçlarını da yerini alır.