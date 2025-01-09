En Güçlü Burçlar Belli Oldu! Diğer Tüm Burçları Tekme Tokat Döver

KOÇ (21 MART - 19 NİSAN)

Zodyak kuşağının ilk burcu olan Koç, doğal liderlik yetenekleri ve cesaretiyle tanınır. Enerjik, kararlı ve maceracı yapısıyla dikkat çeker. Zorluklarla başa çıkma konusundaki kararlılığı ve güçlü iradesi, onu hem fiziksel hem de zihinsel açıdan güçlü bir burç yapar. Ancak aceleci ve inatçı yönleri, bazen bu özelliklerini daha da belirgin hale getirir.