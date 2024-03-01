En dengesiz burçlar belli oldu

4. BALIK BURCU

Balık burcu hayalperest, duygusal ve empatik bir yapıya sahiptir, ancak gerçeklikten kopma eğilimindedirler. Bu nedenle, gerçeklikle bağlantılarını kaybedebilirler ve çevrelerinde olup bitenleri net bir şekilde görmekte zorlanabilirler. Bu gerçekten kopukluk onların yaşam ve hayal arasındaki dengeyi kurmalarını engelleyebilir. Balıklar, sık sık kendilerini feda etme eğilimindedirler ve sınırlarını belirlemede zorlanabilirler. Yine bu aşırı fedakarlık da onların istemedikleri veya desteklemedikleri düşünceleri savunmalarına, dengesiz tutumlar sergilemelerine neden olabilir.