En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar...

Burçların kişilerin karakteristik özelliklerini yansıttığı herkes tarafından bilinir. Peki, en bonkör burç hangisidir? Hangi burç daha cimridir? İşte burçların para harcama konusundaki özellikleri...

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En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar... - Resim: 1

Alışverişte oldukça cömert olan burçların başını boğa burcu çekiyor. Boğa burçları çok cömert olarak tanınmasalar da söz konusu rahatlıkları ve yemek olduğu zaman paranın bir önemi kalmaz.

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En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar... - Resim: 2

Boğa burcunu takip eden burç ise balık burcudur. Balık burçları konu yemek olduğunda verdikleri paraya hiçbir şekilde acımazlar.

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En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar... - Resim: 3

EN CÖMERT BURÇ HANGİSİ?

Cömertlikleri dillere destan olan burçlar yay, balık ve aslandır. Listeye terazi burcunu eklemek de mümkündür. Fakat teraziler fazla cömertlikten ellerinde para tutmayı başaramazlar.

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En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar... - Resim: 4

Diğer üç burç grubunda yer alan girdikleri tüm ortamlarda cömertliklerini gösteren burçlardır.

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En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar... - Resim: 5

EN CİMRİ BURÇLAR

Cimrilikte ün salan burç akreptir. Bu burçtakiler sadece ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yaparlar. Keyfi harcamalardan kaçındıkları için de cimri olarak tanınırlar.

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En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar... - Resim: 6

En cimri burç sıralamasını şu şekilde yapmak mümkündür:

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En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar... - Resim: 7

- Akrep

- Balık

- Koç

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En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar... - Resim: 8

- Başak

- Boğa

- İkizler

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En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar... - Resim: 9

- Yay

- Yengeç

- Aslan

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En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar... - Resim: 10

- Terazi

- Oğlak

- Kova

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En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar... - Resim: 11

BURÇLARIN CÖMERTLİK GÖSTERDİĞİ DURUMLAR

Koç: Bu burçtakiler sevdiklerine destek verme konusunda hiçbir şeyi esirgemezler.

Boğa: Sadıklıkta bir numara olan boğalar bu konuda yüzde yüz garanti verirler.

İkizler: Karşılıklı konuşmaya bayılan ikizler, dert dinlemede en cömert burçtur.

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En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar... - Resim: 12

Yengeç: Tüm yengeçler şefkat konusunda oldukça cömerttir. Öyle ki bu konuda karşılarındaki insana güvenilir bir liman olurlar.

Aslan: Çevresinde bulunanlara maddi ve manevi olarak destek olmayı başaran en iyi burçtur.

Başak: Tavsiye konusunda çok iyi olan başaklar, tecrübeleriyle yol gösterir.

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En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar... - Resim: 13

Terazi: Teraziler, yakınlarına çöpçatanlık yapma konusunda oldukça başarılıdır.

Akrep: Akrepler, sır saklamada bir numaradır. Bundan dolayı sırdaşlık konusunda oldukça cömerttirler.

Yay: Eğlenceli olan yaylar karşısındakinin keyfini kolaylıkla yerine getirir.

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En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar... - Resim: 14

Oğlak: Çözüm odaklı olan oğlaklar tüm sorunları pratik yoldan çözer. Dertlere derman olmada fazlasıyla cömerttirler.

Kova: Kova burçları, bir konuda gönüllü olmayı isteyecek en cesur burçtur.

Balık: Tek taraflı sevgide en cömert burç balıktır.

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