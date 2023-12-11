En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar...
Burçların kişilerin karakteristik özelliklerini yansıttığı herkes tarafından bilinir. Peki, en bonkör burç hangisidir? Hangi burç daha cimridir? İşte burçların para harcama konusundaki özellikleri...
Alışverişte oldukça cömert olan burçların başını boğa burcu çekiyor. Boğa burçları çok cömert olarak tanınmasalar da söz konusu rahatlıkları ve yemek olduğu zaman paranın bir önemi kalmaz.
Boğa burcunu takip eden burç ise balık burcudur. Balık burçları konu yemek olduğunda verdikleri paraya hiçbir şekilde acımazlar.
EN CÖMERT BURÇ HANGİSİ?
Cömertlikleri dillere destan olan burçlar yay, balık ve aslandır. Listeye terazi burcunu eklemek de mümkündür. Fakat teraziler fazla cömertlikten ellerinde para tutmayı başaramazlar.
Diğer üç burç grubunda yer alan girdikleri tüm ortamlarda cömertliklerini gösteren burçlardır.
EN CİMRİ BURÇLAR
Cimrilikte ün salan burç akreptir. Bu burçtakiler sadece ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yaparlar. Keyfi harcamalardan kaçındıkları için de cimri olarak tanınırlar.
En cimri burç sıralamasını şu şekilde yapmak mümkündür:
- Akrep
- Balık
- Koç
- Başak
- Boğa
- İkizler
- Yay
- Yengeç
- Aslan
- Terazi
- Oğlak
- Kova
BURÇLARIN CÖMERTLİK GÖSTERDİĞİ DURUMLAR
Koç: Bu burçtakiler sevdiklerine destek verme konusunda hiçbir şeyi esirgemezler.
Boğa: Sadıklıkta bir numara olan boğalar bu konuda yüzde yüz garanti verirler.
İkizler: Karşılıklı konuşmaya bayılan ikizler, dert dinlemede en cömert burçtur.
Yengeç: Tüm yengeçler şefkat konusunda oldukça cömerttir. Öyle ki bu konuda karşılarındaki insana güvenilir bir liman olurlar.
Aslan: Çevresinde bulunanlara maddi ve manevi olarak destek olmayı başaran en iyi burçtur.
Başak: Tavsiye konusunda çok iyi olan başaklar, tecrübeleriyle yol gösterir.
Terazi: Teraziler, yakınlarına çöpçatanlık yapma konusunda oldukça başarılıdır.
Akrep: Akrepler, sır saklamada bir numaradır. Bundan dolayı sırdaşlık konusunda oldukça cömerttirler.
Yay: Eğlenceli olan yaylar karşısındakinin keyfini kolaylıkla yerine getirir.
Oğlak: Çözüm odaklı olan oğlaklar tüm sorunları pratik yoldan çözer. Dertlere derman olmada fazlasıyla cömerttirler.
Kova: Kova burçları, bir konuda gönüllü olmayı isteyecek en cesur burçtur.
Balık: Tek taraflı sevgide en cömert burç balıktır.