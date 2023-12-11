En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar...

Yengeç: Tüm yengeçler şefkat konusunda oldukça cömerttir. Öyle ki bu konuda karşılarındaki insana güvenilir bir liman olurlar.

Aslan: Çevresinde bulunanlara maddi ve manevi olarak destek olmayı başaran en iyi burçtur.

Başak: Tavsiye konusunda çok iyi olan başaklar, tecrübeleriyle yol gösterir.