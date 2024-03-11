En çok ghostlayan 5 burç açıklandı
Ghosting, yakın ilişkilerde taraflardan birinin açıklamada bulunmadan iletişimi kesmesi anlamına geliyor. Bu kapsamda en çok ghostlayan beş burç açıklandı.
İKİZLER BURCU
İkizler burcu, meraklı ve değişken bir burçtur. Kolayca sıkılabilirler ve yeni insanlara ve deneyimlere ilgi duyabilirler.
Bir ilişkiyi sürdürmek için gerekli olan bağlılıktan ve sorumluluktan kaçınma eğilimindedirler.
YAY BURCU
Yay burcu, özgür ruhlu ve maceraperest bir burçtur. Bağımsızlıklarını her şeyden çok severler ve bir ilişkiye bağlı kalmak onları sınırlanmış hissettirebilir.
Yeni ufuklara yelken açmak için aniden ortadan kaybolabilirler.
KOVA BURCU
Kova burcu, bağımsız ve entelektüel bir burçtur. Duygusal bağ kurmakta zorlanabilirler ve bir ilişkiye girmekten çekinebilirler.
Bir ilişkiyi sürdürmek yerine, kendi özgürlüklerine ve bireyselliklerine odaklanmayı tercih edebilirler.
KOÇ BURCU
Koç burcu, dürtüsel ve sabırsız bir burçtur. Bir ilişkinin heyecanı ve yeniliği kaybolduğunda, ilgilerini kaybedebilirler.
Aniden ortadan kaybolmak ve yeni bir heyecan peşinden gitmek onlar için alışılmadık bir durum değildir.
BALIK BURCU
Balık burcu, hayalperest ve duygusal bir burçtur. Gerçeklikten kaçma eğilimindedirler ve hayal kırıklığına uğramaktan korkarlar.
Bir ilişkiyi sonlandırmak yerine, ortadan kaybolmayı ve ilişkinin kendiliğinden sona ermesini tercih edebilirler.