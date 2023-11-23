En çok aldatan 5 burç belli oldu

Astrologlara göre 5 burç, sevdiğine sadık olma konusunda sorun yaşıyor. İşte en sadakatsiz burçlar...

Astroloji Burç Burç Yorumları
Son Güncelleme:
En çok aldatan 5 burç belli oldu - Resim: 1

Astrologlar bazı burçların gerçekten aşık olmadıkları takdirde sadakatsiz olabileceğini ifade ediyor. En çok aldatan burçlar belli oldu. İşte çapkınlıkları ile nam salan o burçlar...

1 6
En çok aldatan 5 burç belli oldu - Resim: 2

İkizler burcu insanı flörtöz yönüyle dikkat çeker. Konuşmayı, bir şeyler anlatmayı, kur yapmayı ve fikir alışverişinde bulunmayı sever. Bir ilişkide fazla beklentileri yoktur. Dolayısıyla ilgisi hemen farklı bir kişiye kayabilir.

2 6
En çok aldatan 5 burç belli oldu - Resim: 3

Balık burcu insanı, deyim yerindeyse aşka aşıktır. Romantik ve çok düşünceli olan bu kişiler asla kendilerini aşka kapatmazlar. Hemen bir başkasına aşık olmaya meyillidirler.

3 6
En çok aldatan 5 burç belli oldu - Resim: 4

Koç burcu insanı sosyalleşmeye önem verir. Dışa dönük olduğu için girişkendir. Aşık olduğunda sevdiği insana değer verir. Fakat kısa sürede gözü dışarıya kayabilir. Kaçamak yapmayı severler. Koçlar aldatmayı macera olarak görürler.

4 6
En çok aldatan 5 burç belli oldu - Resim: 5

Teraziler flörtözdür. Kendilerine ilgi gösterilmesini severler ve kolayca kimseyi reddedemezler. Onlar, gözlerine hoş gelen her insanın peşinden koşabilirler.

5 6
En çok aldatan 5 burç belli oldu - Resim: 6

Akrep burcu insanı tutkuludur. Bu durum zaman zaman onların başını belaya sokar. Gizli kapaklı olan her şeye karşı geliştirdiği karşı koyulmaz merakı vardır. Dolayısıyla sessiz ve derinden aldatır.

6 6