En çok aldatan 2 burç belli oldu
Astrologlar en çok aldatan ve en çok aldatılan burçları listeledi. Bu listeye göre, aldatmaya meyilli 2 burç dikkat çekiyor.
Birbirlerini aldatan insanlar için tek etken burçlarının hangisi olduğu olmasa da astroloji seven kişiler genellikle partnerlerinin hangi burçtan olduğuna ve bu burcun aldatma oranlarına dikkat ederler.
Hatta bu bilgiye dayalı olarak eş seçebilen kişiler de vardır. İşte bu yüzden en çok aldatan burçları bilmek önemli konulardan biridir.
Astrologlar, en çok aldatan burçlarla ilgili detayları sık sık paylaşıyor. Her burcun aldatma veya aldatılma özelliklerini de söyleyen uzman isimler bazı burçların diğerlerinden daha fazla aldattığını öne sürüyor. Peki, en çok aldatan ve en çok aldatılan burçlar hangileri?
ALDATILMAYA MEYİLLİ BURÇLAR
Aldatma ya da aldatılma konusu tamamen burçlara bağlı olmamakla birlikte bazı burçların aldatmaya meyilli oldukları da bir gerçektir. Bazı burçlar aldatılmaya bazıları ise aldatmaya oran olarak daha meyilli diyebiliriz.
Öncelikle aldatılan burçlardan bahsetmek gerekirse, şu burçlar aldatılmaya meyilli:
Boğa
Başak
Yengeç
İkizler
Kova
Yay
Bu 6 burca mensup kişilerin aldatılma oranları çok daha yüksektir. İşte bu yüzden bu burçlara dahil kişilerin dikkatli olmaları gerekir.
EN ÇOK ALDATAN BURÇLAR HANGİLERİ?
Bazı burçlar aldatma konusunda ustalaşmış olabilirler. Oran olarak bazı burçların aldatmaya meyilli oluşları, eşlerini korkutabilir.
Genellikle aldatma potansiyeli olan kategorisindeki burçları şu şekilde sıralayabiliriz:
Balık
Oğlak
Aslan
Koç
Terazi
Akrep
Bu burçlar arasından en çok aldatan burçları merak ediyor musunuz? O halde hazır olun... Bu burçlar en çok aldatan burçlar olarak iki burç ön plana çıkıyor:
ASLAN BURCU
En çok aldatan burç Aslan kabul ediliyor. Her zaman ilgi çekmeyi seven ve övülmeye bayılan Aslan burçları, aşırı ilgi görmedikleri zaman aldatma eğiliminde olurlar. İlgiyi alabildikleri yere yönelen Aslanların yüzde 36’sı aldatmaya yatkın oluyor. Üstelik bu sonuç, yapılan anketlerle ortaya konuyor.
KOÇ BURCU
En çok aldatan burçlar arasında Koç burçları da ikinci sırada yer alıyor. Yüzde 34 oranında aldatan burçlardan sayılan Koç burçlarının problemi ise dürtülerine engel olamamak.