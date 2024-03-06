En çok aldatan 2 burç belli oldu

Astrologlar en çok aldatan ve en çok aldatılan burçları listeledi. Bu listeye göre, aldatmaya meyilli 2 burç dikkat çekiyor.

Astroloji Burç
En çok aldatan 2 burç belli oldu - Resim: 1

Birbirlerini aldatan insanlar için tek etken burçlarının hangisi olduğu olmasa da astroloji seven kişiler genellikle partnerlerinin hangi burçtan olduğuna ve bu burcun aldatma oranlarına dikkat ederler.

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En çok aldatan 2 burç belli oldu - Resim: 2

Hatta bu bilgiye dayalı olarak eş seçebilen kişiler de vardır. İşte bu yüzden en çok aldatan burçları bilmek önemli konulardan biridir.

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En çok aldatan 2 burç belli oldu - Resim: 3

Astrologlar, en çok aldatan burçlarla ilgili detayları sık sık paylaşıyor. Her burcun aldatma veya aldatılma özelliklerini de söyleyen uzman isimler bazı burçların diğerlerinden daha fazla aldattığını öne sürüyor. Peki, en çok aldatan ve en çok aldatılan burçlar hangileri?

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En çok aldatan 2 burç belli oldu - Resim: 4

ALDATILMAYA MEYİLLİ BURÇLAR

Aldatma ya da aldatılma konusu tamamen burçlara bağlı olmamakla birlikte bazı burçların aldatmaya meyilli oldukları da bir gerçektir. Bazı burçlar aldatılmaya bazıları ise aldatmaya oran olarak daha meyilli diyebiliriz.

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En çok aldatan 2 burç belli oldu - Resim: 5

Öncelikle aldatılan burçlardan bahsetmek gerekirse, şu burçlar aldatılmaya meyilli:

Boğa

Başak

Yengeç

İkizler

Kova

Yay

Bu 6 burca mensup kişilerin aldatılma oranları çok daha yüksektir. İşte bu yüzden bu burçlara dahil kişilerin dikkatli olmaları gerekir.

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En çok aldatan 2 burç belli oldu - Resim: 6

EN ÇOK ALDATAN BURÇLAR HANGİLERİ?

Bazı burçlar aldatma konusunda ustalaşmış olabilirler. Oran olarak bazı burçların aldatmaya meyilli oluşları, eşlerini korkutabilir.

Genellikle aldatma potansiyeli olan kategorisindeki burçları şu şekilde sıralayabiliriz:

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En çok aldatan 2 burç belli oldu - Resim: 7

Balık

Oğlak

Aslan

Koç

Terazi

Akrep

Bu burçlar arasından en çok aldatan burçları merak ediyor musunuz? O halde hazır olun... Bu burçlar en çok aldatan burçlar olarak iki burç ön plana çıkıyor:

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En çok aldatan 2 burç belli oldu - Resim: 8

ASLAN BURCU

En çok aldatan burç Aslan kabul ediliyor. Her zaman ilgi çekmeyi seven ve övülmeye bayılan Aslan burçları, aşırı ilgi görmedikleri zaman aldatma eğiliminde olurlar. İlgiyi alabildikleri yere yönelen Aslanların yüzde 36’sı aldatmaya yatkın oluyor. Üstelik bu sonuç, yapılan anketlerle ortaya konuyor.

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En çok aldatan 2 burç belli oldu - Resim: 9

KOÇ BURCU

En çok aldatan burçlar arasında Koç burçları da ikinci sırada yer alıyor. Yüzde 34 oranında aldatan burçlardan sayılan Koç burçlarının problemi ise dürtülerine engel olamamak.

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