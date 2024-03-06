En çok aldatan 2 burç belli oldu

Astrologlar, en çok aldatan burçlarla ilgili detayları sık sık paylaşıyor. Her burcun aldatma veya aldatılma özelliklerini de söyleyen uzman isimler bazı burçların diğerlerinden daha fazla aldattığını öne sürüyor. Peki, en çok aldatan ve en çok aldatılan burçlar hangileri?