En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar...

CİMRİLİKTE ÜSTÜNE OLMAYAN BU 4 BURCUN ORTAK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Oğlak, yengeç, başak ve akrep burçları, Zodyak'ın sabit burçlarıdır. Sabit burçlar, sağlam ve kararlı bir yapıya sahiptir. Değişime dirençlidirler ve bir kez bir karar verirlerse, bu kararı uygulamak için kararlı olurlar.