En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar...
Astrolojide burçların en'leri merak ediliyor. Peki en cimri burçlar hangileri?
Burçlar insanların hayatında önemli rol oynuyor. Kişilerin karakterleri üzerinde etki bırakan burçlar doğum tarihlerine göre belirleniyor. Yıldız takviminde tam 12 tane burç var. 12 burç arasında en cimri 4 burç belli oldu...
YENGEÇLER
mynet.com’da yer alan bilgiye göre yengeçler son derece sadıktır. Onların iyi hissetmesi için elinden geleni yaparlar. Birçoğu kariyerlerinde başarılıdır.
Fakat astrologlar onların para biriktirmek konusunda oldukça takıntılı olabildiklerini belirtiyor. Paralarını cüzdanlarında tutmak isteyen Yengeçler mekan mekan gezmektense evde vakit geçirmeyi tercih edebilir.
OĞLAKLAR
Oğlaklar ise hırslı ve iş odaklıdır. Önceliği aşktan çok kariyerlerine verirler. Astrologlara göre onlar para biriktirme konusunda obsesif oldukları için sevdikleri ile yemeğe çıktıklarında hesabı karşı tarafa ödetebilirler.
BAŞAKLAR
Başak burcu insanları, genellikle tutumlu ve mütevazı bir tavır sergilerler. Mükemmeliyetçi bir yapısı olan Başaklar, para harcamaya gelince oldukça dikkatli ve ölçülü davranırlar. Abartılı davranışlardan uzak durma eğilimindedirler.
AKREPLER
Tutkulu olmalarıyla bilinen Akrepler aynı zaman da ketumdur. Mali durumlarını yakın arkadaşlarından ve ailelerinden gizleyebilirler. Yalnızca ihtiyaçlar için para harcarlar. Seyahat tutkuları her zaman ağır basar ve bu konuda para harcarlar.
CİMRİLİKTE ÜSTÜNE OLMAYAN BU 4 BURCUN ORTAK ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Oğlak, yengeç, başak ve akrep burçları, Zodyak'ın sabit burçlarıdır. Sabit burçlar, sağlam ve kararlı bir yapıya sahiptir. Değişime dirençlidirler ve bir kez bir karar verirlerse, bu kararı uygulamak için kararlı olurlar.
Bu dört burcun ortak özellikleri şunlardır:
- Sabit bir yapıya sahiptirler. Değişime dirençlidirler ve bir kez bir karar verirlerse, bu kararı uygulamak için kararlı olurlar.
- Duygusal ve sezgiseldirler. Duygularını derinlemesine yaşarlar ve sezgilerine güvenirler.
- Sevdiklerine bağlıdırlar. Sevdiklerine karşı çok sadık ve koruyucudurlar.
- Güçlü bir iradeye sahiptirler. Hedeflerine ulaşmak için çok çalışırlar ve pes etmezler.
Bu ortak özellikler, bu burçları birbirleriyle benzer kılar. Bu burçlardan biri ile bir ilişkiniz varsa, bu özellikleri göz önünde bulundurarak onlarla daha iyi iletişim kurabilirsiniz.
Oğlak burcu, Zodyak'ın onuncu burcudur. Zodyak'ın yönetici gezegeni Satürn'dür. Oğlak burçları, disiplinli, hırslı ve sorumluluk sahibidir. İş hayatında başarılı olmak için çalışırlar.
Yengeç burcu, Zodyak'ın dördüncü burcudur. Zodyak'ın yönetici gezegeni Ay'dır. Yengeç burçları, duygusal, sevecen ve korumacıdır. Ailelerine ve sevdiklerine çok bağlıdırlar.
Başak burcu, Zodyak'ın altıncı burcudur. Zodyak'ın yönetici gezegeni Merkür'dür. Başak burçları, zeki, pratik ve eleştireldir. İşlerinde mükemmeliyetçidir ve her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışırlar.
Akrep burcu, Zodyak'ın sekizinci burcudur. Zodyak'ın yönetici gezegeni Mars ve Plüton'dur. Akrep burçları, tutkulu, derin ve gizemlidir. Duygularını derinlemesine yaşarlar ve sezgilerine güvenirler.