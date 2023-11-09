En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar...

Astrolojide burçların en'leri merak ediliyor. Peki en cimri burçlar hangileri?

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En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... - Resim: 1

Burçlar insanların hayatında önemli rol oynuyor. Kişilerin karakterleri üzerinde etki bırakan burçlar doğum tarihlerine göre belirleniyor. Yıldız takviminde tam 12 tane burç var. 12 burç arasında en cimri 4 burç belli oldu...

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En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... - Resim: 2

YENGEÇLER

mynet.com’da yer alan bilgiye göre yengeçler son derece sadıktır. Onların iyi hissetmesi için elinden geleni yaparlar. Birçoğu kariyerlerinde başarılıdır.

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En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... - Resim: 3

Fakat astrologlar onların para biriktirmek konusunda oldukça takıntılı olabildiklerini belirtiyor. Paralarını cüzdanlarında tutmak isteyen Yengeçler mekan mekan gezmektense evde vakit geçirmeyi tercih edebilir.

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En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... - Resim: 4

OĞLAKLAR

Oğlaklar ise hırslı ve iş odaklıdır. Önceliği aşktan çok kariyerlerine verirler. Astrologlara göre onlar para biriktirme konusunda obsesif oldukları için sevdikleri ile yemeğe çıktıklarında hesabı karşı tarafa ödetebilirler.

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En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... - Resim: 5

BAŞAKLAR

Başak burcu insanları, genellikle tutumlu ve mütevazı bir tavır sergilerler. Mükemmeliyetçi bir yapısı olan Başaklar, para harcamaya gelince oldukça dikkatli ve ölçülü davranırlar. Abartılı davranışlardan uzak durma eğilimindedirler.

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En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... - Resim: 6

AKREPLER

Tutkulu olmalarıyla bilinen Akrepler aynı zaman da ketumdur. Mali durumlarını yakın arkadaşlarından ve ailelerinden gizleyebilirler. Yalnızca ihtiyaçlar için para harcarlar. Seyahat tutkuları her zaman ağır basar ve bu konuda para harcarlar.

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En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... - Resim: 7

CİMRİLİKTE ÜSTÜNE OLMAYAN BU 4 BURCUN ORTAK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Oğlak, yengeç, başak ve akrep burçları, Zodyak'ın sabit burçlarıdır. Sabit burçlar, sağlam ve kararlı bir yapıya sahiptir. Değişime dirençlidirler ve bir kez bir karar verirlerse, bu kararı uygulamak için kararlı olurlar.

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En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... - Resim: 8

Bu dört burcun ortak özellikleri şunlardır:

- Sabit bir yapıya sahiptirler. Değişime dirençlidirler ve bir kez bir karar verirlerse, bu kararı uygulamak için kararlı olurlar.

- Duygusal ve sezgiseldirler. Duygularını derinlemesine yaşarlar ve sezgilerine güvenirler.

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En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... - Resim: 9

- Sevdiklerine bağlıdırlar. Sevdiklerine karşı çok sadık ve koruyucudurlar.

- Güçlü bir iradeye sahiptirler. Hedeflerine ulaşmak için çok çalışırlar ve pes etmezler.

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En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... - Resim: 10

Bu ortak özellikler, bu burçları birbirleriyle benzer kılar. Bu burçlardan biri ile bir ilişkiniz varsa, bu özellikleri göz önünde bulundurarak onlarla daha iyi iletişim kurabilirsiniz.

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En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... - Resim: 11

Oğlak burcu, Zodyak'ın onuncu burcudur. Zodyak'ın yönetici gezegeni Satürn'dür. Oğlak burçları, disiplinli, hırslı ve sorumluluk sahibidir. İş hayatında başarılı olmak için çalışırlar.

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En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... - Resim: 12

Yengeç burcu, Zodyak'ın dördüncü burcudur. Zodyak'ın yönetici gezegeni Ay'dır. Yengeç burçları, duygusal, sevecen ve korumacıdır. Ailelerine ve sevdiklerine çok bağlıdırlar.

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En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... - Resim: 13

Başak burcu, Zodyak'ın altıncı burcudur. Zodyak'ın yönetici gezegeni Merkür'dür. Başak burçları, zeki, pratik ve eleştireldir. İşlerinde mükemmeliyetçidir ve her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışırlar.

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En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... - Resim: 14

Akrep burcu, Zodyak'ın sekizinci burcudur. Zodyak'ın yönetici gezegeni Mars ve Plüton'dur. Akrep burçları, tutkulu, derin ve gizemlidir. Duygularını derinlemesine yaşarlar ve sezgilerine güvenirler.

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