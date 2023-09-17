En çapkın burçlar belli oldu! Onlarla sevgili olmadan önce iki kere düşünün

Bir ilişkiye başlamadan önce ilk sorulan sorulardan biri de karşı tarafın hangi burcu taşıdığı oluyor. Burçlar, kişinin karakter özellikleri hakkında tüyolar vererek onları daha yakından tanımamıza yardımcı oluyor. Bazı burçlar çapkınlığıyla nam salmış durumda. İşte bir ilişikiye başlarken iki kez düşünmeniz gereken burçlar...