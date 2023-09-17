En çapkın burçlar belli oldu! Onlarla sevgili olmadan önce iki kere düşünün
Çapkınlık deyince akla gelen 3 burç belli oldu. İşte çapkınlığıyla ün salmış, en şıpsevdi 3 burç ve özellikleri...
Bir ilişkiye başlamadan önce ilk sorulan sorulardan biri de karşı tarafın hangi burcu taşıdığı oluyor. Burçlar, kişinin karakter özellikleri hakkında tüyolar vererek onları daha yakından tanımamıza yardımcı oluyor. Bazı burçlar çapkınlığıyla nam salmış durumda. İşte bir ilişikiye başlarken iki kez düşünmeniz gereken burçlar...
TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 23 EKİM)
Hava grubuna mensup olan Terazi burcu insanları, kolayca aşık olabilen bir yapıya sahiptirler. Ancak, Terazi burçlarının gelgitli tavırları ve kararsızlıkları, ilişkilerinde bazı zorluklara yol açabilir.
Kendilerini hemen her konuda bilgili gösterme eğiliminde olan Terazi burçları, ilişkilerinde değişkenlik gösterebilirler. Aynı kişiye bir gün aşık olup bir sonraki gün farklı biriyle ilişkiye başlama eğilimleri vardır.
İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 21 HAZİRAN)
İkizler burcu, hava grubundan olup, bir dediği bir dediğini tutmayan bir burç olarak bilinir.