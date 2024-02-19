En bencil 4 burç belli oldu: Sadece kendilerini düşünüyorlar

Tabii ki, burçlar herkes için aynı özellikleri taşımaz ve herkesin karakteri farklıdır. Astroloji bir rehber olabilir, ancak her insan kendi özgün kişiliği ile bir bireydir. Bu yazı sadece genel bir analizdir ve bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.