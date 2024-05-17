En alıngan 4 burç açıklandı! Onlara bir şey söylemeden önce iki kez düşünün...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeçler, artan hassasiyetleri nedeniyle sıklıkla duygusal zorluklarla karşı karşıya kalır, bu da onları kalp kırıklığına yatkın hale getirir ve aynı zamanda derinden sevmelerine de olanak tanır. Sevgiyi ve acıyı büyük bir derinlikle hisseden ve deneyimleyen, en kırılgan kalplere sahip ilk dört burçlara bir bakalım. Yengeç burcu, zodyaktaki duyarlılığın ve duygusal derinliğin vücut bulmuş halidir. Ay tarafından yönetilen duyguları, ayın evreleri kadar derin ve değişken bir şekilde akar.