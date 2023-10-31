En alıngan 3 burç açıklandı: Onların yanında söylediklerinize dikkat edin...

ASLAN BURCU (22 Temmuz - 23 Ağustos)

Aslan burcu olan kişiler, öz güvenleriyle öne çıkan bir yapıya sahiptirler. Kendilerini takdir eden bir yapıları bulunur ve başkaları tarafından da takdir edilmek isterler. Bu nedenle Aslan burçları, kendileri hakkında yapılan olumsuz eleştirilere karşı olumlu yaklaşamazlar hatta bu nedenle alınabilirler ve karşısındaki kişiye sert bir karşılık verebilirler.