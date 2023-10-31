En alıngan 3 burç açıklandı: Onların yanında söylediklerinize dikkat edin...
Burçlar kendilerine has özellikleriyle kişinin karakterinin etkilenmesine neden olabilir. Her burç, farklı alanlarda daha baskın olabilir. İşte alınganlıklarıyla öne çıkan 3 burç...
Alınganlık, durumlara ve olaylara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ancak bazı kişiler burçlarının da etkisiyle daha da alıngan davranabilir ve kendilerine dahi söylenmemiş sözleri kendi üstlerine alabilirler.
BALIK BURCU (20 Şubat - 20 Mart)
Balık burcu kişilerin, karşısındaki kişilerle derin bir biçimde duygusal olarak bağlantı kurabilirler bu sayede de empati özellikleri bulunur. Bu nedenle hassas davranarak karşısındaki insanların duygularına karşı anlayışlı davranırlar. Ancak bu durumun hassasiyeti artarak alıngan şekilde davranmalarına yol açabilir.
Balık burçlarının duygusal yapıları; yapılan kötü yorumlara karşı hemen kırılıp alınmalarına neden olur ya da her söyleneni kendi üzerlerine alabilirler, böyle durumlar karşısında kendilerini çok üzerler. Balık burçları, alıngan yapılarından dolayı karşısındaki kişilerden sürekli olarak bir açıklama yapılmasını bekleyebilirler.
YENGEÇ BURCU (22 Haziran - 22 Temmuz)
Yengeç burcuna sahip kişiler, en hassas burçlar arasında zirvede yer alır. Bu burca sahip kişiler, kendilerinin ve başka kişilerin duygularına uyum sağlayan bir yapıya sahiptirler. Duygusal yapıları ve empati özellikleri karşısındaki kişilerin ihtiyaçlarını ve duygularını anlamlarına yardımcı olur. Yengeç burcu kişiler, karşısındaki kişilerin düşüncelerine karşı oldukça duyarlı ve hassastırlar, hemen üzülebilirler. Bu durumda söylenilen şeyler karşısında kolayca alınmalarına neden olur.
Yengeç burçları, eleştiri karşısında çok kolay kırılabilirler ancak kendilerini savunabilirler de. Yengeç burçları; böyle durumlarda incinirler, karşısındaki kişilere küserler ve barışmaları biraz uzun süre alabilir.
ASLAN BURCU (22 Temmuz - 23 Ağustos)
Aslan burcu olan kişiler, öz güvenleriyle öne çıkan bir yapıya sahiptirler. Kendilerini takdir eden bir yapıları bulunur ve başkaları tarafından da takdir edilmek isterler. Bu nedenle Aslan burçları, kendileri hakkında yapılan olumsuz eleştirilere karşı olumlu yaklaşamazlar hatta bu nedenle alınabilirler ve karşısındaki kişiye sert bir karşılık verebilirler.
Bulundukları ortamda söylenen herhangi bir lafı kendi üstlerine alarak kişiselleştirebilirler, olaylara hiç olmadık pencerelerden bakabilir ve çok çabuk alınabilirler.